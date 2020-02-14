【NBA與我】獨愛「壞孩子」洛文籃板功　李嘉耀91號大前鋒的領悟

不論任何年齡或性別，大家成長階段總有一、兩個喜歉的球星。也許你喜歡高比拜仁（Kobe Bryant）、奧尼爾（Shaquille O’Neal）、奴域斯基（Dirk Nowitzki ）、積遜威廉斯（Jason Williams）或是洛文（Dennis Rodman）...... 莫說是收集球衣、球員卡或簽名，偶像的一舉一動、一言一語都能撼動你的態度、精神，甚至令你穿上跟他一樣的球衣號碼，彷彿在籃球路上有偶像的陪伴；今次讓我們認識前甲一球員李嘉耀與洛文的故事。

洛文是1996年至1998年公牛王朝的班底之一，那時候與米高佐敦（Michael Jordan）、柏賓（Scottie Pippen）、卡爾（Steve Kerr）和古高（Toni Kukoč）等人成就了公牛三連霸的全盛時期。偏偏在這星光煜煜的陣容，李嘉耀看中了人稱「壞孩子」的洛文，「我也不知道為甚麼，喜歡一個最不起眼的角色。」李嘉耀自己也一面疑惑，14分鐘的錄音，我們能總結的是：這個壞孩子就是李嘉耀本人。

李嘉耀笑言被洛文吸引全因和自己有幾分相似。（張倩儀攝）

「壞孩子」最愛的Trash Talk

去年Mediators的球隊集訓，等待雞煲的同時，李嘉耀問着大家的背號來由，然後自豪說着：「91號？因為洛文囉，洛文都唔識有無搞錯？」然而李嘉耀有如洛文，既是我們的教練，也是最愛噴垃圾話的人。

平日愛說「喂好渣喎呢隊點搞呀！」、「喂八達通呀？話過就過」的李嘉耀直言，縱使洛文場上口多亦手多但談到籃板功，偶像實力不容忽視：「洛文的脾氣不好，大家都知道他喜歡在球場撩交打、trashtalk，感覺就是粗暴；但不高卻不停搶籃板，純粹是矮仔跳得高。」

洛文愛撩事鬥非，而李嘉耀並不是這種路線的「壞孩子」，只是愛挑釁的「Trash Talk之鬼」。（Getty Image）

雖然身高1.86米，但在高水平籃球中，作為一個大前鋒這樣的身高並不算甚麼，李嘉耀就找到一個自己在球場上生存的模式。（張倩儀攝）（張倩儀攝）

小時候仍未精通籃球的李嘉耀，1992年初看NBA，從電視看到和自己一樣的角色和打法的NBA球星，一下子就迷了下去。李嘉耀雖然身高1.86米，被同期隊友笑說是「香港最矮的四號位」，他身同感受洛文的處境：「但矮仔都可以做到高佬做的事」。就像櫻木花道學籃球第一件事，就是先學搶籃板，「練搶籃板，死跳囉，好戇居架。」後來發現只跳真的「戇居」，「洛文比較矮只有6呎8，但又要頂在籃下高佬，開始自己試學『孭位』、推呀，可能是一些非正常的技術，一些dirty work。」就算說他們是「矛」，但的確場上就是需要這種人，李嘉耀笑著補一句：「嘿！沒有他，他們兩個（佐敦和柏賓）哪有那麼多機會射波？」

許久沒有穿起南華球衣，還能穿只是比以前腰圍緊了不少。（張倩儀攝）

無籃板何來進攻

只搶籃板走天涯，1997年剛「出道」就在Nike League拿下人生第一個籃板王。「得籃板得天下，師兄是這樣說的。」李嘉耀說着老掉牙的道理卻永遠適用。在看重得分的現在，「勁」的定義只剩得分能力，但總是忘記得分、起手之前，必須先經一輪苦功。「籃板就是防守的最後一步，你守完對手，對手不進你搶到籃板才算是一個完整的防守。」

就算明知道那一球救不到，洛文還是會飛出場撲。（Getty Image）

在肺炎下只有「小貓數隻」的球場，他示範著搶籃板的功架，跳起來不及以往輕盈，騰空力難敵沉沉的厚肚子。不過還是南華91號的拿手絕活，還引來坐在長櫈那三個小男生的目光。同樣的動作，曾經在修頓、新伊館等各個大場出現過，0分但抓下十數個籃板，李嘉耀今天還在自豪的說着。「我都打得好架個場！」讓李嘉耀說起來更雀躍的，是感覺自己最像洛文的一場比賽，「整個情況就像NBA一樣。」收起手機，認真的回憶。

不會遠投，得分板斧可能只是補補籃，射射籃底，李嘉耀回想：「以前有一場20分，隊友們就很歡奮了。」（張倩儀攝）

就連簽名T-Shirt也有，李嘉耀解說：「當時我拜託丘雨勤幫我拿的，洛文來香港我剛好在台灣。」（張倩儀攝）

港版洛文的關鍵一擊

「那一場是對永倫的四強戰，在修頓打，當時南華贏緊一分，我搶完籃板之後……情況就和NBA一樣，永倫一定會foul一個罰球最差的人 ，而那個就是我。」我倆失笑，李嘉耀還是有無奈的感覺，想為甚麼要找上他；就像NBA，對手在最後關頭要「foul」的一定不會是佐敦和柏賓，首選就是洛文。「好像剩最後7、8秒，心想『嘩原來是這種感覺』，瞬間自己就像洛文一樣，罰球二中一，再守好阿Ga（方誠義）的一球，贏了。」贏了，一球籃板、一球罰球和守好最後一球，這是屬於李嘉耀的最後一擊。

「你知道關鍵時刻不會是我起手，這麼多年都不是。」他無奈的摸摸頭。

最像洛文的一場比賽，就是關鍵時刻「被迫」射罰球。（張倩儀攝）

洛文來港但剛好李嘉耀人在台灣未能與偶像見面，托好友丘雨勤的幫忙，李嘉耀才有了和洛文的「合照」。李嘉耀。（受訪者提供）

比起得分，只是更習慣，抓好籃板，傳球；他說這叫無私，在洛文身上學到的大前鋒，或是工兵特質。「看精華就會看到，就算他知道那一球救不到，他也會選擇飛出場把球撲回來。」高比拜仁（Kobe Bryant）是努力，那洛文叫永不放棄，只要球一日未出界線外，一日都有機會回到自己手中。在稍寒的街場，為了拍照，他多次在空中抓下自製籃板，起著肘雙手緊握著球，是一種另類的霸氣，畢竟籃球值得欣賞的還有很多，也不只有得分，「很多人會想自己去得那兩分，但我會想交給隊友；一句『喂阿耀搶到架啦』，代表我可以令到隊友起手的信心大很多，是士氣。」轉過頭來，認真、深情的氣氛一下子又沒了，李嘉耀又逗趣的說：「不過你看胡國鋒平時射三分，大家都沒有反應因為很平常；我呢，好日都不射三分，射一球，大家都從板櫈跳起來了。」

李嘉耀收藏洛文球鞋。（張倩儀攝）

現代籃球，把得分看得比其他都重，卻忘了籃球不僅這一項技能。「壞孩子」的洛文，甚至是有一點相似的李嘉耀都打從心底喜歡自己角色，也影響了退下火線的他：「我不會因為一個球員三分很準而喜歡，反而是看一些注重防守和幫到隊友守波的人。」教練的眼光，也因此而有所不同；實而不華的球員，硬朗的工作，聰明的走位，李嘉耀很是看中這些特質，就像當初迷上洛文這種無名英雄。