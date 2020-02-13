【NBA與我】蘇伊俊「2號」的啟示　一切源於灰熊Jason Williams

不論任何年齡或性別，大家成長階段總有一、兩個喜歉的球星。也許你喜歡高比拜仁（Kobe Bryant）、奧尼爾（Shaquille O’Neal）、奴域斯基（Dirk Nowitzki ）、積遜威廉斯（Jason Williams）或是洛文（Dennis Rodman）...... 莫說是收集球衣、球員卡或簽名，偶像的一舉一動、一言一語都能撼動你的態度、精神，甚至令你穿上跟他一樣的球衣號碼，彷彿在籃球路上有偶像的陪伴；今次讓我們認識甲一球員蘇伊俊與積遜威廉斯的故事。

說起2號球員，新一代的籃球愛好者或會聯想到球風華麗的K.艾榮（Kyrie Irving），或是攻防俱佳的尼納特（Kawhi Leonard），不過對於本地甲一其中一名「2號仔」蘇伊俊來說，這號碼代表的是一名在黑人主導的NBA世界中能站穩陣腳的白人球員。「我選擇穿2號全因為Jason Williams」，阿蘇所指的是外號「白朱古力」的積遜威廉斯。神乎其技控球、傳球技巧，他那獨特的傳球視野，不時神來一筆的助攻總能夠讓大家喜出望外，這位組織進攻的魔法師就這樣住進了蘇伊俊的青春。

積遜威廉斯年輕時球風清脆瀟灑，連人也是。（Getty Images）

積遜威廉斯生涯精彩傳球精華

籃球不僅勝負的快樂

「超級喜歡看Jason Williams打波，我以前會學他的動作，因為他讓我發現原來打籃球可以是一件開心事。」蘇伊俊娓娓道來積遜威廉斯的魅力，改變他對「籃球」的看法：「看他打波讓我覺得籃球不僅是勝或負，當中會有傳球、助攻，才能令比賽更好看、有型、好玩。當你覺得籃球好玩，自然更投入，更投入便會進步。」

每當積遜威廉斯上場時，球迷總會引頸以待，留意他何時出奇不意來一記妙傳。（Getty Images）

低調的崇拜

在Jason Williams生涯中穿過過兩個號碼，「55號」及「2號」，但是蘇伊俊偏偏選擇披上「2號」球衣：「因為我覺得若是穿上55號便明顯知道我很崇拜他，我只想低調地喜歡，所以挑選2號至今。」這個理由似乎有點「無厘頭」，讓人不禁翻一翻白眼，但真的只因如此嗎？

「他在帝王時被交易到灰熊時轉穿2號，擔起大旗與加素（Pau Gasol）合作。由於在帝王時期表現不夠穩定且不時失誤，令到球隊在第4節大多不會讓他上場，所以他在灰熊要打爭氣波，我認為他在該時期確實成熟而且表現非常好。」除了因為偶像，2號對於蘇伊俊還有更深一層的意義，「我想以此提醒自己其實世界很大，總會有人比你厲害，只有努力訓練，才能突破自己，成為更好的籃球員。」

「2」前面總是「1」，提醒蘇伊俊要不斷努力進步，追趕前面比自己更強的球員。（任祉羲攝）

蘇伊俊笑指自己以前曾經用原子筆，在右手前臂畫上跟偶像一樣的紋身。（Getty Images）

少年時模仿偶像的日常

沉迷、喜歡一個球星，我們小時候總想模仿他，學習他的打法、衣着，希望自己變成另一個他，蘇伊俊亦不免擁有這一段的青蔥歲月，「我細個常常模仿他『插花』動作，以前恰巧跟朋友都迷上Jason Williams，我們中學時住宿舍，大家平常沒事便到球場不斷插花，哈哈！」說起少年時與朋友們一些瘋狂小事，蘇伊俊不免尷尬笑着，「我還有收集NBA球員卡，不過沒有儲起球衣，長大後僅是買了他復刻的『55號』。」

模仿偶像的插花動作，是蘇伊俊少年的日常。（任祉羲攝）

錄影帶堆疊的青春

少時沒有太多金錢讓他大手收集偶像物品，而以前網絡資訊未有現今發達，也沒有Youtube之類讓蘇伊俊重溫比賽精華，要留影偶象風采還得靠錄影機，「我以前常常會在家錄影Jason Williams的比賽片段，不斷重看又重看。」一盒又一盒的錄影帶堆砌起蘇伊俊少年時籃球生活，或許他未能記得每一條錄影帶的內容，唯獨其中一盒令他緊記至今：「2000年一場帝王主場對馬刺比賽由張丕德及蔡芳裕旁述，我錄下來翻看過無數次那一球走籃入樽。中學時期剛好蔡芳裕是我的教練，我便分享常常看他講波，他向我借了這盒錄影帶，然後弄丟了。」

少年時期的蘇伊俊會特地在家錄影有關積遜威廉斯的比賽片段，可惜其中一盒他翻看無數次的錄影帶卻遺失了。（任祉羲攝）

消失的錄影帶記錄一球難忘入樽：

縱然遺失錄影帶，不過記憶一直會留在蘇伊俊腦海中，即使10年、20年，甚至30年過去，他依然憶起少年時曾經迷戀過一位球星，甚至會穿上與偶像一樣的球衣號碼，「即使他已退役，如果他有甚麼比賽或活動，我一定會去看，直到現在這一刻也是。」