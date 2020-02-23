【NBA】吉辛斯因傷被裁　湖人簽入莫里士內線補強

現正養傷的29歲中鋒吉辛斯（DeMarcus Cousins）昨日（22日）被湖人裁走，近兩年來籃球路坎坷，最後還是逃不過被辭退的一劫；但根據美國媒體報導，若吉辛斯需要的話，湖人將允許他留在球隊使用訓練設施，進行復健。

去年7月吉辛斯以1年350萬美金底薪加盟湖人，但1個月後，就在一次的球隊訓練中受重傷，左膝前十字韌帶撕裂，繼左腿跟腱撕裂與大腿股四頭肌撕裂之後，這一年半來遭逢的第三個大傷。

尚未為湖人披甲，吉辛斯就已經幾乎半季報銷，最後湖人只好找來舊將侯活（Dwight Howard）頂替後備主鋒一職。

過去兩年，吉辛斯經歷三次大傷，雖然簽約湖人但最終敵不過現實的殘酷。（Getty Image）

本以為能在湖人和昔日戰友戴維斯（Anthony Davis）合作，但如今已成夢。（Getty Image）

季後賽前湖人內線急需補強

另一邊廂，侯活的回歸愈打愈好，並改簽正式合約，反觀吉辛斯的復出之日卻是遙遙無期。對於本季目標爭冠的湖人來說，季後賽迫近球隊必須在內線找來補強一員，因此決意將吉辛斯一席騰空，隨即宣布簽下大前鋒馬基夫莫里士（Markieff Morris）填補空缺。

雖然遭辭退，但吉辛斯仍能繼續留隊使用訓練設施。（Getty Image）

馬基夫莫里士現年30歲，生涯曾先後效力過太陽、巫師、雷霆等球隊，去年夏天和活塞簽下兩年合約，年薪為320萬美元，其中第2年為「生約」。本季總共出賽44場，平均上場22.5分鐘，得到11.0分3.9籃板1.6助攻，三分球命中率39.7%；馬基夫莫里士的加入，也能讓前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）回到三號位。

湖人隨後宣布簽下大前鋒馬基夫莫里士（Markieff Morris）填補空缺。（Getty Image）

辭退後或在隊中繼續復健

雖然辭退的消息公布，但吉辛斯並沒有因沮喪而缺席，照常現身場館出席湖人對戰灰熊的賽前訓練。

吉辛斯以往的暴躁不再，過去因為大傷而性情也有頗大的改變，變得更沉穩內斂，因而在今次的壞息消中他也是保持平和。雖然湖人決定裁走吉辛斯，但根據NBA規則，球隊須允許球員因傷被裁後繼續留在隊中進行康復的訓練。