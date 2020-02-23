【NBA】熱火榮休韋迪3號球衣　感激Kobe啟發：享受生命每一刻

熱火周日（23日）主場鬥騎士，賽前舉行一代傳奇後衛韋迪（Dwyane Wade）的3號球衣榮休儀式。曾三奪NBA冠軍的韋迪講話時感謝高比拜仁（Kobe Bryant）的啟發，讓自己更享受生命，亦希望自己16年NBA生涯可以啟發更多人。

這名2005年獲選為《People》50大型男之一的球星，周日以一身全黑西裝現身熱火主場美國航空球場，半場時步入球場中心，見證自己3號球衣榮休一刻。踏入球場前，韋迪轉身向大仔薩伊亞（Zaire Wade）說：「This is it，我不會再擋你路了。」

薩伊亞現年18歲，在籃球上亦深得父親遺傳，但作為球星之子，伴隨而來的就是壓力，薩伊亞亦曾表示感到外界期望帶來的壓力，但希望做好自己，打自己的籃球。韋迪這一句，可能是對薩伊亞說：「孩子，自己去闖一番事業吧！」

韋迪的3號球衣從此高掛美航球場。（路透社）

韋迪感謝高比拜仁啟發他的人生。（路透社）

外號「閃電俠」的韋迪發言時提到曾經的對手高比拜仁，感謝Kobe一生啟發了無數人，包括自己。高比拜仁今年1月底於加州遇上直升機意外州逝世，終年41歲，13歲女兒Gianna與同機7人亦無一倖免，事件震驚全球。

「Kobe曾說最重要的是讓人相信自己做什麼都能創一番事業，我希望我啟發了你們（球迷）。多謝你們讓我成為你們回憶的一部分，請明白你們是我生命中很重要的一部分。」韋迪致辭時說。除了球迷之外，韋迪感謝家人、熱火高層萊利（Pat Riley）、教練史普斯查（Erik Spoelstra）及已離世的經理Henry Thomas多年的支持。

熱火在韋迪球衣榮休之日亦有好表現，半場狂轟82分平球會紀錄，最終以124：105輕取騎士。

韋迪指高比離世使自己停下好好思考人生，更享受生命。（路透社）

誓言代替Kobe引領下一代

在儀式之後，今年38歲的韋迪就提到高比拜仁一事作補充：「Kobe離開我們帶來的衝擊，令到不少人和我，都停下來好好思考人生。生命過得太快，我們以無比的高速走過這一世，這使我更享受生命每一刻，更想創造更多回憶。」

為熱火奪得3次NBA總冠軍的韋迪，生涯以快速入楔見稱，作為最強Slasher於聯盟傲視群雄，用「The Flash（閃電俠）」這個超級英雄稱呼他最適合不過。自知被視為超級英雄，韋迪亦有感而發：「作為運動員，我們被視為超級英雄，同時我們也視Kobe為超級英雄，他感動世人的每一刻都會流芳百世。他退休後讓我們知道，退役後的人生新一章一樣可以很成功。他是個舉世無雙的籃球員，同時又是個世間難見的好父親、好丈夫，更告訴了我們他同樣是個創造力難得一見的人。Kobe啟發了我們，但現在他離開了，所以我有責任去代替他，繼續為下一代導航。」

熱火贏波為韋迪球衣榮休送上最好的結局。（路透社）

韋迪出身寒微，於芝加哥南部的貧民區長大，小時父母已離異，胞姊Tragil在韋迪8歲時帶他離家出走，回到父親家庭藉以避開深受毒癮所害的母親。韋迪求學時期專注籃球，遠離毒品及幫派引誘，2001年進入馬凱特大學，03年於選秀會綜合第5選獲熱火揀中。韋迪於2006、12、13年三奪NBA總冠軍，06年一屆更是總決賽MVP，13度打入明星賽，2009年以場均30.2分成為聯盟得分王，17個球季場均22分、5.4次助攻及1.5次偷波。