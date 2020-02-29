【孫楊禁賽8年】保格曾撐「同鄉」泳手　 Twitter分享再恥笑孫楊

中國奧運金牌泳手孫楊涉毀壞血液樣本，與世界反禁藥組織（WADA）衝突，現被國際體育仲裁法庭（CAS）裁定有罪，被判禁賽8年，無緣出戰東京奧運。 NBA前金州勇士冠軍隊成員、澳洲籍中鋒保格（Andrew Bogut）也在Twitter上分享禁賽消息。

孫楊與澳洲泳手賀頓（右）曾因禁藥事件結怨。（Getty Image）

2016年征戰奧運間，澳洲泳手賀頓曾向傳媒表示，不會與服禁藥的選手來往；他贏得400米自由泳後，又表示擊敗了「禁藥騙子」，之後也曾於頒獎儀式上拒絕孫揚同台，二人從此結怨。保格曾經開腔為「同鄉」賀頓抱不平，更與中國網民掀起罵戰，保格甚至因此在去年世界盃中一接球就引來全場噓聲。

保格Twitter分享新聞，並用中國網路用語NMSL（「你媽死了」拼音縮寫）」，加上「Boo」的噓聲調侃孫楊。（Twitter 截圖）

孫楊與澳洲泳手賀頓（右）曾因禁藥事件結怨。（Getty Image）

如今保格將噓聲還給孫楊，在禁賽判決公布後，保格在Twitter上分享新聞，並用中國網路用語NMSL（「你媽死了」拼音縮寫）」，加上「Boo」的噓聲調侃孫楊。

保格在去年世界盃場上一接球就引來噓聲，現將噓聲還給孫楊。（Getty Image）

孫楊染泳生涯，爭議事件不斷，包括涉嫌襲擊女泳手、無牌駕駛等，按圖一覽：