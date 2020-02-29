【孫楊禁賽8年】孫楊委託北京律師上訴：堅信清白，維權到底

國際體育仲裁法庭（CAS）周五（28日）宣判，裁定中國泳手孫楊拒絕世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢及疑損毀血液樣本瓶有罪，禁止參賽8年即時生效。 孫楊當日回應稱，對裁決感到「震驚、憤怒，不能理解」，將會提出上訴。周六（29日），北京律師張起淮在微博發布律師聲明，稱其律師事務所已經接受孫楊委託，將在30天內向瑞士聯邦最高法院提出上訴。

孫楊被罰禁賽8年，恐怕無緣東京奧運。（中新社）

張起淮在聲明中提到，國際體育仲裁法庭裁定世界反禁藥機構勝訴，是黑暗的一天，是「邪惡戰勝正義、強權取代公理」。他又批評，國際體育仲裁院是基於「謊言和偏見」，作出了「黑白顛倒的仲裁裁決」。

張起淮表示，孫楊堅信自身清白，將透過司法程序維權到底，對國際體育仲裁法庭在審理本案的過程中，存在的一系列程序錯誤提出上訴。

他在聲明中說，部分國際組織擁有強權，且獨斷、專橫，甚至扭曲了本應平等保護國際組織和運動員的規則，但國際社會對此缺乏監督和約束機制，以致此類組織或者其授權機構的工作人員在行使權力時不遵守程序規則，甚至帶有民族偏見、國家立場，嚴重違背體育精神，侵害了運動員的正當權益，對於這種行為，孫楊絕不容忍。

據悉，孫楊禁藥風波始於2018年9月，孫楊拒絕檢測人員對他採集藥檢樣本，檢測人員的報告稱孫楊暴力抗檢，但孫楊就質疑檢測人員的資格。國際泳聯在2019年1月宣布，這次檢測無效，孫楊沒有違規。然而，外國傳媒披露當時的情況，指孫楊的保安人員用槌打碎了盛載血液的樣本樽。

世界反禁藥組織在2019年3月向國際體育仲裁法庭提出上訴，到11月國際體育仲裁法庭舉行公開聽證會，全球直播。最終，國際體育仲裁法庭今日宣布孫楊及國際泳聯敗訴，孫楊被罰停賽8年。

（綜合報道）