【NBA】灰熊主場挫湖人　莫蘭特大勇獲LBJ激讚

灰熊周日主場大戰湖人，今季最佳新秀大熱莫蘭特表現出色，助主隊以105：88大勝。湖人王牌球星勒邦占士賞識這名新星，狂讚他的表現，更與他交換球衣。

莫蘭特今戰交出27分、14次助攻及6個籃板，成為球隊主場大勝「紫金軍團」的一大功臣，這名Rookie of the Year大熱賽後指自己很高興可以擊敗偶像LBJ：「這意義重大呢，那可是『大帝』，任何人都知道他是重量級人馬，也是我景仰的模範球員。他是與別不同的，我不認為這世界會再有一個勒邦占士。」

莫蘭特今戰表現神勇助灰熊挫湖人。（路透社）

莫蘭特面對AD亦照樣起跳入樽，惜最後被判帶波撞人。（路透社）

超新星與大帝交換球衣

莫蘭特為今季最佳新秀大熱，今季至今54戰場均17.7分、7次助攻，今場雙雙是莫蘭特今季第11次，為今季一眾新秀之首，亦是自當錫、崔楊格之後另一位新秀連續兩場或以上錄得最少20分、10次助攻。

今場的雙雙表現更引來「大帝」勒邦占士激讚：「這小子可是超級特別，就如我之前在洛杉磯對灰熊時已講過，孟菲斯得到一個出色的新秀，他的前途無可限量。」除此之外，莫蘭特賽後將球衣送給LBJ，占士亦禮尚往來：「我都不知道自己會否得到他的球衣，我只是給了他自己的球衣，都沒想過他會否回禮，所以得到他的球衣實在是太爽了。」

勒邦占士大讚莫蘭特。（美聯社）

這名灰熊後衛今仗另一驚喜之作，就是面對湖人內線「大杉」安東尼戴維斯，依然毫無懼色，不閃不躲就起跳入樽，可惜最後被吹罰帶波撞人，得分無效。「我想無論誰在他面前都會嘗試入樽吧，」今場交出15分的AD說：「他今季就已經好幾次這樣做了，所以我只是嘗試站在他前面，讓他撞我好了。」

莫蘭特解釋自己極進取的風格：「如果我上籃的話，球證一定會吹Charging吧，但如果我入樽的話，情況就是50-50了，所以我的想法是任何時候都要完成動作，無論誰在前面也好，所以今次對AD亦是一樣。」灰熊今戰贏波後4，以29勝31負的成績排第西岸第8，拋開湖人下仗對手塘鵝2.5場，這支田納西州球隊下仗將會作客鬥東岸的鷹隊。

NBA常規賽周日賽果（按圖放大、前者主場）