【NBA】JR史密夫有望再夥占士？　重溫「出圈」以外的經典事跡

「神經刀」JR史密夫（J.R. Smith）自去季被騎士買斷合約後，一直仍未有「落班」機會。據稱他曾拒絕CBA球會招攬，全為了一個在NBA重新出發的機會。現在他的職業生涯似乎迎來曙光，與韋達斯（Dion Waiters）雙雙到湖人試訓，有望與前騎士隊友勒邦占士（LeBron James）再次攜手合作。

現年34歲的JR史密夫於去年7月16日被騎士辭退後，卻未有到歐洲或CBA尋求發展機會，反而在美國靜靜等待重返NBA的機會。湖人早前買斷Troy Daniels合約空出陣容名額，或為JR史密夫造就一個機會。

JR史密夫今季回復自由身，至今仍未「落班」。（Getty Images）

美媒日前報道JR史密夫到湖人試訓，他與占士過往合作多年不乏默契，加上投射能力佳，令他受來湖人青睞。不過得到試訓機會不僅JR史密夫，還有過往曾因服用含大麻成份軟糖引發癲癇症的韋達斯（Dion Waiters），他被熱火禁賽後交易至灰熊也被裁掉。據報二人試訓表現良好，不過湖人不急於在兩者之中作出決定，不排除進一步試訓更多人選。

JR史密夫的三分球能力不俗。（Getty Images）

其實JR史密夫曾與占士合作多年，在今次試訓之佔有一定優勢。不過他那「神經刀」作風或許會是他加盟湖人的阻礙之一，尤其他於2018年總決賽Game 1「出圈」事跡，直至現在依然不時被球迷提起。當年賽事只剩最後4.7秒，只要騎士的佐治希爾（George Hill）兩罰全中就能反先，但只中一球；搶得籃板的JR史密夫竟在這時刻放棄上籃，並帶出三分線外重新組織，最終雙方需進入加時，並以10分之差落敗。賽後這件「出圈事件」和當時勒邦占士震驚的樣子，也成為了眾人的話題。

2018年NBA總冠軍Game 1「出圈」這一幕成為了全球籃球迷的笑柄，令大家「津津樂道」至今。（Getty Image）

JR史密夫場內場外「神經」事跡（按圖放大）：

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重溫2018年JR史密夫「空白4.7秒」：