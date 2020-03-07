新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，除了香港的賽事受到影響，遠至美國的NBA也將有機會改為閉門作賽。 截至香港時間今早8時，美國經已在24小時內新增85個確診個案，而全美確診數目達到324個，其中包括14個死亡病例。

對NBA閉門的消息，占士更表示：「如果我出現在球場而場內沒有球迷，我就不打！」（Getty Images）

面對疫情的步步進迫，NBA賽事的入場人數絕對會遭成場內過多的人群聚集；雖然早前聯盟在發出的備忘錄中特別提醒球員應該避免與球迷有擊掌與簽名的行為，包括接筆在球、球衣及其他物品簽名，建議以拳碰拳代替擊掌。

NBA希望球員能與球迷保持一定距離。（Getty Images）

NBA表示球賽不排除以閉門形式進行，至少能減少人與人的近距離接觸。（Getty Images）

聯盟再向球隊發出備忘錄，表示未來有可能不開放觀眾進場。聯盟除了有可能做出延後或取消比賽等決定，但也考慮過舉行無觀眾、媒體進場的「閉門」球賽，只留下必要人員在場的比賽，各隊必須及早開始計畫因應措施。另外，球隊在比賽前需要對球員、工作人員、裁判等相關必要人員進行體溫檢查。

崔楊格（Trae Young）近日也出感冒病徵，但他在Twiiter上回應：「我未至於那麼病...放心lol」。（Getty Images）

NBA賽場幾乎每場都爆滿。（Getty Images）

雖然現階段NBA未受到正面威脅，但如勇士所在地三藩巿，星期五就已出現首兩個確診病例；勇士也證實三藩巿市公共衛生部已建議各大型活動如演唱會 職業賽事等取消或延期，但明天（8日）對費城76人的賽事則如常舉行。

若NBA最後真的以閉門形式開賽，球隊絕會是萬般不願意，但在疫症下所有是都不比性命和健康重要；加上NBA的入場人次每年都有上升的趨勢，由2016-17年球季的2199萬人次，一季就已上升至2212萬人次。

其中入座率104.2%為聯盟最高的為獨行俠，去季的41場主場球賽共有820569位球迷到現場觀戰，也就是平均每場比賽有20013名觀眾。排名第二的公鹿，雖然只有721692人次，平均有17602名觀眾到場，但入座率也高達101.5%；由此可見，NBA場內的球迷眾多，人與人的接觸的確是相當高危。

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