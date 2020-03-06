【NBA】JR史密夫再夥占士夢碎　湖人底薪簽韋達斯有條件

湖人在早前裁掉Troy Daniels後空出的陣容名額，決意為季後賽物色多一位球員補強。在韋達斯（Dion Waiters）及勒邦占士（LeBron James）前騎士隊友JR史密夫（J.R. Smith）參加試訓後，湖人似乎對韋達斯的表現較為滿意，並與他簽約至季尾。

湖人為準備競逐總冠軍於陣容上花下心思，早前裁掉Troy Daniels空出名額，亦邀請不同球員試訓，當中包括自由身的JR史密夫及韋達斯，據悉球隊對二人的表現甚為滿意。不過，湖人最後還是決定給予韋達斯一紙合約到季尾，希望他能成為一位有能力創造投籃機會的板凳球員。

韋達斯（左）過往在熱火曾服食含有「大麻」成份軟糖引起癲癇症狀，其後被禁賽再交易至灰熊裁掉。（Getty Images）

據悉JR史密夫的試訓表現也不俗，他更有着與占士合作的默契同時具備投籃能力，不過他那突如其來的「神經刀」發揮或許是令湖人卻步的原因之一。現年34歲的JR史密夫於去年7月16日被騎士辭退後，一直等待重返NBA的機會，可惜今次加盟湖人的期望落空。

JR史密夫重返NBA夢一再落空。（Getty Images）

2018年總冠軍這一幕，相信對球員或球迷都一生難忘。（Getty Images）

重溫JR史密夫「出圈」以外的「神經」事跡（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

值得一提的是，湖人給予韋達斯一個機會具備附帶條件，球隊要求他在球隊表現必須奏效，否則球隊擁有隨時裁掉他的選項。相信湖人此舉與韋達斯上半季在熱火的行徑不無關係，他曾因服用含大麻成份軟糖引發癲癇症，被熱火禁賽後交易至灰熊也被裁掉，希望韋達斯來到湖人能夠重新開始。

不過占士似乎對收服壞孩子有一手，看他能將JR史密夫化身為最得力幫手，相信也能好好運用韋達斯的才能。（Getty Images）