【新冠肺炎】CBA 4月初重啟　外援到中國需14天隔離

正當美國NBA因爵士球員高拔（Rudy Gobert）與隊友對新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）病毒呈陽性反應，聯賽需暫停賽事期間，中國CBA將於4月初重啟，更要求已返美國的外援球員盡早到中國並進行14天檢疫隔離，更揚言如有拒絕歸隊的球員，將可能終身禁賽。

武漢肺炎自去年12月起開始爆發後，至今已蔓延至超過100個國家，受感染人數逾12萬人，全球死亡個案累積超過4000宗，世界衛生組織在疫症爆發後4個月終於宣布武漢肺炎為「全球大流行」。近月美國境內武漢肺炎傳播加劇，截至目前為止確診數字已累積逾1200宗，死亡個案增至37人，24個州份及首都特區因武漢肺炎疫情升級至緊急狀態。由於疫情嚴重，加上有兩名爵士球員對病毒呈陽性反應，NBA於今天宣布於當地星期四開始將無限期停賽。

NBA官方聲明指出周四起所有賽事暫停。（NBA官網）

至於另一邊的中國CBA正密鑼緊鼓準備重啟賽事，由於疫情爆發影響，CBA曾於1月23日宣布無限期延賽，部分美國球員與家屬都在農曆新年期間先回到美國。至於同為CBA外援之一、效力北京首綱的林書豪則選擇回台灣過年，其後返回美國家中，等待賽事重開的消息。

據內地消息指CBA將於4月初重啟賽事，並以閉門形式進行。（微博圖片）

鑑於目前中國疫情看來似乎開始緩和，消息指各支CBA球隊要求美國外援要盡快歸隊，到中國後要先進行14天隔離檢疫，以準備即將於4月初重啟的聯賽。據悉即使賽事重啟，46輪常規賽維持不變但將會閉門作賽，主客制將會臨時改為賽會制，20支球隊在疫情不嚴重的城市作賽。

據悉CBA球隊召回外援到中國侯命，包括抵步後14天的隔離檢疫。（新華社）

武漢肺炎中招運動員（按圖放大）：

縱使CBA減少群眾、球迷聚集以及與球員近距離接觸，部分外援對目前中國疫情狀況仍然感到擔憂，正考慮以安全疑慮拒絕歸隊。不過，據球員經理人透露，CBA球隊通知若外援拒絕歸隊，該球員可能會在CBA終身禁賽，經理人於CBA的牌照亦會被暫停2至3年。對於CBA球隊對外援強硬的應度，中國網民紛紛表示「必須有規矩」、「這回全世界都看CBA了」、「中國現在是最安全的」、「沒毛病，要有契約精神」。

效力CBA北京首鋼的林書豪（左）目前在美國自行訓練中，未知其返回中國的計劃如何。（新華社）

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