【新冠肺炎】NBA球星奇招度過休戰期　電玩遊戲成球場外另一戰場

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）從亞洲至今蔓延全球，就連美國NBA亦受牽連其中，總裁施華（Adam Silver）上周中宣布停擺至少30天。賽事暫停至今已接近一星期，一眾球星在家大呼沉悶，崔楊格（Trae Young）、莫蘭特（Ja Morant）穿上球衣懷念比賽，勒邦占士（LeBron James）希望有人相伴品酒，保羅佐治則直播打機，大家各出奇招度過停賽時光。

NBA因為新冠肺炎而停擺賽季，球隊亦暫停團隊訓練，平常習慣訓練、健身、比賽的忙碌日程的NBA球星突然多出時間，令他們一時難以適應。鷹隊當家球星之一的崔楊格可謂當中表表者，他不時更新社交媒體，最近他直言「沉悶」然後與朋友一同在網上合作玩免費「食雞模式」大逃殺生存遊戲《Call Of Duty：Warzone》（決勝時刻：現代戰域）。看來崔楊格在籃球以外，也有另一項專長，遊戲結束時他更位列第一名，看力實力不俗。

簡單一個字已經感受到崔楊格那無聊沉悶的感覺。（instagram截圖）

不過，目前賦閒在家的日子不能只打機度日，崔楊格還是相當掛念球場，今天他又上載一條影片。他於片中穿着全明星球衣，用襪子來模仿三分球大賽，細心的他更特製了「Money Ball」，非常用心。

崔楊格自家製「三分球大賽」：

What I’m doing to keep my shot right while I’m at the Crib....🤣😷 #InHouseChallenge pic.twitter.com/h7N7J74S6D — Trae Young (@TheTraeYoung) March 17, 2020

崔楊格在家打機日常（按圖放大）：

+ 3 + 2

另一位球壇著名電玩高手之一的保羅佐治亦重返遊戲世界，暫時化身網絡直播紅人，在個人Twitch的頻道中直播玩「決勝時刻：現代戰域），與網友、球迷交流。當網友問到對賽季突然停擺的看法，保羅佐治不諱言安全第一最重要，向大家宣揚防疫意識。NBA突然掀起一波直播打機風氣，不過未必每人都適合，獨行俠球星當錫（Luka Doncic）想加入直播界，不過他似乎要先解決帳號問題。

NBA球壇中除了塞爾特人希活（Gordon Hayward）是電競高手外，快艇的保羅佐治亦是資深電玩迷，過往他不時與電玩品牌聯乘球鞋系列。（Nike圖片）

當錫似乎在開直播帳號遇上問題，向網友求救。（Twitter截圖）

保羅佐治直播打機日常（按圖放大）：

至於灰熊新季莫蘭特雖然年僅20歲，不過他似乎不擅長年輕人遊戲玩意，嘗試加入打機行列不果，打機打到「眼神死」，看來他的遊戲之路並不順逐。面對遊戲之路的阻礙，莫蘭特並未有強求，他還是留戀在籃球場上的時光。莫蘭特今天在家穿上灰熊波衫，然後模仿出場時與隊友擊掌的情況，看來他非常期待早日回歸賽場。

不擅長打機的莫蘭特異常「眼神死」。（Twitter截圖）

莫蘭特在家穿整套球衣日常（按圖放大）：

球星們除了紛紛沉迷近期電玩大熱「現代戰域」之外，還有如木狼眾將一樣還原基本步，安份地重玩運動電玩，不過他們不是挑戰「2K系列」，反而是足球經典「FIFA」。唐斯（Karl Anthony Towns）在社交媒體上載好兄弟迪安捷奴羅素（D'Angelo Russell）與奇連馬田（Kelan Martin）在足球綠茵草場大鬥法，敗方便要做20下掌上壓。看來迪安捷奴羅素在電玩方面頗有心得，他控制的曼聯以3：0擊敗代表曼城的奇連馬田，敗方受罰做20下掌上壓，看來一個既能放鬆玩樂又能鍛鍊的好方法。

迪安捷奴羅素入球神情惹笑。（instagram截圖）

木狼眾將FIFA之爭（按圖放大）：

一班年輕及電玩高手的球員沉醉在遊戲世界中，另一班專注家庭的球星每天過着家務、照顧孩子的生活。剛剛喜獲麟兒的「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）選擇在休戰期間，在家陪伴女友幫忙照顧初生兒Liam，一家三口樂也融融。至於速龍球星伊巴卡（Serge Ibaka）化身為居家好男人，除了在家訓練保持狀態之外，再與網民、球迷分享他幫忙洗碗的片段，讓大家看到不一樣的他。

艾迪杜高普拍住片陪女友照顧兒子。（影片截圖）

伊巴卡變身居家好男人：

Who said NBA players can’t do chores at home? Well now I have to anyway! Stay safe and stay at home everyone! #quarantine #keepingmyselfbusy pic.twitter.com/yJFzh0Y2xt — Serge Ibaka (@sergeibaka) March 16, 2020

至於湖人球星占士則享受Quality of Life（品味生活），他在社交媒體上表示需要一個酒伴享受美酒佳釀。當然，在享受之外，占士還是不忘訓練，早前他與又稱為「Bronny」的大兒子勒邦占士Jr.雙雙到球場訓練，享受父子天倫樂。同為爸爸級人馬的勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）除了在家陪伴太太與三名寶貝女兒之外，剛復出又因感冒及停擺再次暫別球場的居里，看來非常思念球場及比賽，他更笑言自己每天起碼兩次重溫自己賽事精華。雖然停擺令NBA賽事全部暫停，不過球星們還是密密更新社交媒體，與球迷隔空交流。

占士在網上表示需要酒伴，跟他分享美酒。（Twitter截圖）

占士早前與大兒子Bronny到球場訓練：

LeBron hitting the gym with his sons earlier today. pic.twitter.com/iaA3DqsuoF — LeBron Wire (@LeBron_Wire) March 14, 2020