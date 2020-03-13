新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情在各國爆發，全球體育賽事，包括籃球賽事也受到很大打擊。繼NBA停賽後，全球各大聯賽也相繼延期或停擺，今午（13日）ABL（東南亞職業籃球聯賽）也宣布無限期停賽。

2020年開始，香港東方一度因康文署關閉豁下球場而煩惱訓練場地，ABL已多次因武漢肺炎而調整，曾試過閉門作賽，也試過延緩部分主場賽事，屢受挑戰。加上現時疫情在各國都未能受控，香港東方早前與菲律賓火焰、寶島夢想家和澳門黑熊聯署要求賽會即時暫停2019-20球季的餘下賽事。

ABL曾以閉門作賽，以避免球迷人多聚集。（資料圖片）

今日ABL賽會也宣布賽事將會無限期停擺，雖然曾考慮將2月至3月初共15場賽事移師中立場補賽，但由於顧及到球隊和球迷的安全，加上考慮到各地的出入境限制及隔離要求，決定停賽並密切關注疫情的發展。

由於現時各國的入境和隔離均有限制，堅持賽事舉行只會讓球隊增加風險和負擔。（資料圖片）

香港東方錯聯同另外三隊要求ABL停賽。（資料圖片）

NBL繼續賽事 CBA準備重啟

全球最大的籃球職業聯賽NBA也不得已地停賽，其他地區的主流籃球聯賽除NBL（澳大利亞國家籃球聯賽）持續外，都無一倖免地面臨停賽或延期，唯獨CBA（中國男子籃球職業聯賽）「逆市」宣布將於4月重啟賽事。

全球最大的籃球聯賽NBA也在昨日（12日）宣布停擺。（Getty Images）

各大賽事的停擺情況