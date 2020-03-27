【NBA】受新冠肺炎影響　NBA宣布高層減薪　嚴峻的時期共渡難關

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）從中國武漢爆發至今仍未受控，更一直蔓延到歐美，一發不可收拾。基本上大部分的球季皆先後停擺，牽連甚廣。據美國《ESPN》報道指出，NBA決定向員工減薪，但先由高層開始。

NBA停賽聯盟和球隊的收入也隨之「停擺」，經濟問題也湧現。（Getty Images）

美國疫情今日（27日）已累計確診數超過82000例，造成超過1100人死亡，嚴重的程度在全球排名第一。從爵士球員高拔（Rudy Gobert）成為NBA首位確診者，NBA馬上中止賽季，以防疫情在球壇蔓延；隨後籃網的杜蘭特（Kevin Druant）、塞爾特人史馬特（Marcus Smart）在內等14名NBA職球員也先後確診，復賽兩字可謂遙遙無期。

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總裁施華減少200美元年薪

由於停實一事影響甚廣，球隊的門票收入到聯盟的直播、轉播和廣告收入也一一受波及，球員和球隊、球場職員的薪酬同樣受到牽連。始終疫情下，「飯還是要吃」，生活也一樣要過，但對於低下階層的職員來說，可是生計的問題。不過據美國《ESPN》引述，NBA今日決定去聯盟職員減薪一事，但是針對100名高收入的管理人員，刪減其20％的薪酬，其中包括NBA總裁施華（Adam Silver），換句話他將一口氣減少200美元的年薪。

NBA總裁施華（Adam Silver）也一同減薪，損失約200萬美元年薪。（Getty Images）

「飯還是要吃」，生活也一樣要過，但對於低下階層的職員來說，可是生計的問題。（Getty Images）

NBA發言人巴斯（Mike Bass）直言現時大家都在面對同樣的問題：「這是一個空前嚴峻的時期，我們必須要採取短期措施，來因應我們在聯盟上受到的嚴重經濟影響。」這可是施華從已逝前總裁史端（David Stern）手中接過NBA總裁後最大、最嚴苛的考驗，但此舉相信就像獨行俠班主古班（Mark Cuban）所說的：「企業好好照顧員工是明智做法，同時亦是其生意之一。」

獨行俠班主古班（Mark Cuban）：企業好好照顧員工是明智做法，同時亦是其生意之一。」（Getty Images）

古班已在早前表示，承諾支援球場鐘點工人及球隊員工生計，不同的球員也盡一點力捐款支持主場員工，如活塞的格芬（Blake Griffin）、騎士的路夫（Kevin Love）、公鹿的「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）等。另外，76人早一步在25日宣佈，下月15日起年薪逾五萬美元（約三十八萬港元）的全職員工都減薪最多20%，並改為四天工作制，76人總經理白蘭特（Elton Brand）也自願加入減薪行列。

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