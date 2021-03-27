【NBA】回顧經典米高佐敦率巫師大勝黃蜂　38歲身手依舊獨取51分

撰文： 運動視界 最後更新日期： 2021-03-27 11:53

【NBA：經典賽事】巫師隊於主場迎戰黃蜂隊，開場後的前三波進攻都是由Jordan包辦並拿下6分，之後黃蜂喊出一波暫停，此時Jordan主動向Doug Collins示意，盡可能的把球權交給他，並且在他提出要求前千萬別把他換下。 總教練Doug Collins忍不住談起Jordan（米高佐敦）的神勇表現：雖然我已經看過這傢伙做過許多不可置信的事情，但是38歲拿下51分？這實在是太不可思議了。 文：毫無反應只是個長老／運動視界

2001/12/27，巫師隊在客場四連戰的最後一場對上印第安納溜馬隊，結果巫師隊的先發群包含Michael Jordan在內都不在狀態，經過前兩節的掙扎後於第三節發生崩盤，在第三節還剩下3分23秒時巫師隊以50：78大比分落後給溜馬，眼見追分無望，巫師隊總教練Doug Collins決定把Jordan從場上給換下來，然而面對好勝心極強的Jordan這無疑是件困難事，故Collins在Jordan回到板凳時還特意向他說到：

假如我們能把比分追近的話我會再把你換上場

米高佐敦38歲當年率巫師大勝黃蜂 並獨取51分。（Getty Images）

不過此事並沒有發生，巫師隊終場81：108以27分之差輸掉比賽，Jordan只繳出6分4籃板4助攻，這也導致Jordan在例行賽得分上雙的連續場次斷在886場，許多人不禁質疑Collins的調度，就是因為他才讓此紀錄無法延續下去。

Doug Collins其實也不想搞砸這個紀錄，因為對他來說Jordan不僅僅是球員身分，更是球隊小老闆兼總經理，故在賽後記者會上，記者們任何的質疑Collins都能以專業角度回答，但在回程巴士上他依舊得親自面對Jordan，尤其當Jordan坐在你旁邊的時候。

「坐過來點吧」Jordan率先打破了沉默並接續着對話 Jordan：「你（Doug Collins）認為我還能打嗎？」 Collins：「這是當然，這也為什麼我會來到巫師隊幫助你。」 Jordan：「你知道作為我的教練你必須相信我，並且相信我仍然可以在場上有所表現。」 Collins：「Michael，我當然相信你」 Jordan：「你的調度並沒有錯。我並不介意我得幾分，我只需要知道你依舊信任着我就行了」

巫師隊總教練Doug Collins經常忍不住談起Jordan的神勇表現。(Getty Images)

之後巫師隊來到機場搭着離開印第安納的隊機，Jordan在飛機上喝了幾杯並若有所思的抽着雪茄。回到華盛頓時已經是凌晨3點半，然而早上7點半Jordan已經跟Tim Grover在健身房，持續着十年如一日的早餐俱樂部。Doug Collins知道，下一場比賽有大事要發生了。

2001/12/29，巫師隊於主場迎戰黃蜂隊，開場後的前三波進攻都是由Jordan包辦並拿下6分，之後黃蜂喊出一波暫停。此時，Jordan主動向Doug Collins示意，盡可能的把球權交給他，並且在他提出要求前千萬別把他換下場，因為熱開手感的Jordan已經準備大開殺戒。整場比賽猶如他的個人騷，上場38分鐘拿下51分7籃板4助攻3抄截，終場也帶領巫師以107：90大比分戰勝對手黃蜂。

賽後記者訪問時，總教練Doug Collins忍不住談起Jordan的神勇表現。

「你們會覺得他（Jordan）好像表現的有點驕傲」 「但他在印第安納經歷了糟糕的夜晚」 「我覺得他想要用這場比賽再次證明他的價值」 「雖然我已經看過這傢伙做過許多不可置信的事情」 「但是38歲拿下51分？這實在是太不可思議了」

而Jordan這邊不避諱談起前場低迷後眾人的質疑聲音

「我非常肯定你們這些傢伙都在說我已經太老了」 「所以我得做出證明」 「更重要的是我們必須得贏球」 「這樣才能回到正確的軌道」

Jordan真沒把紀錄放在心上，更重要的是他要證明自己在場上仍舊有影響力，然後把巫師隊帶往睽違已久的季後賽。

+ 28 + 28 + 28

之後得分連續上雙的紀錄則是被LeBron James給改寫，截至2019/12/19已經連續956場，而這個紀錄將繼續改寫下去。

Doug Collins是位很擅長重建球隊的教練，如86-89年的公牛、95-98年的活塞以及10-13年的76人，都成功讓球隊重建完成並進入季後賽，巫師隊算是他執教生涯中唯一沒能成功的案例。

Jordan上一位能拿到50分以上的巫師（子彈）球員則是曾經的紐約帝王Bernard King，他在轉戰子彈隊後於1991/3/6對上猶他爵士的比賽中拿下50分。最高年紀能夠拿下50分以上的列表，我們可以看到除了Michael Jordan外，另一個老妖怪Karl Malone也是榜上有名。

兩天後 （2001/12/31）MJ在比賽拿下45分10籃板7助攻，並帶領巫師贏下比賽。（Getty Images）

Jordan在比賽最後3分鐘時向Doug Collins示意可以把他換下去，回到板凳時Collins追問發生什麼事。Jordan則回應因為防守他的球員說他有背部問題，MJ大概是不想繼續增加對手的壓力，所以選擇下場。至於說這話的人是誰，也是眾說紛紜……

這事情還沒完，防守他的球員說出這件事情後Jordan非常憤怒，烙下狠話說「不要跟我講你身體有問題，否則我要你為此付出代價」。MJ大概是覺得，難道你是在表示在狀態不佳的情況下，能夠防住我嗎？

之後我們知道兩天後 （2001/12/31）新澤西籃網也因此被掃到颱風尾，MJ在該場比賽拿下45分10籃板7助攻，並帶領巫師贏下比賽。

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：歷史上的今天(1/21)：神之怒!1997年Michael Jordan對Jeff Van Gundy的復仇之戰】