【The Last Dance】公牛凝聚各階層　美國前總統亦難抵其魅力

萬眾期待的「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》（最後一支舞）於周日晚播放首2集後大獲好評，610萬人觀看收視更加打破《ESPN》的史上紀錄。紀錄片中不乏大牌球星及名人受訪，其中更獲2位美國前總統克林頓（Bill Clinton）和奧巴馬（Barak Obama）雙雙現身，忠實公牛迷奧巴馬更自爆；「我當年沒法買票入場看初來芝加哥的米高，因為真的太窮了。」

籃球以對賽激烈、節奏快上快落來俘擄人心，不論各個階層人士都被其吸引，尤其在籃球發源地美國更是風靡萬千市民。特別是芝加哥公牛於80、90年代在米高佐敦、柏賓（Scottie Pippen）、洛文（Dennis Rodman)、卡爾（Steve Kerr）等球員聚頭，風頭一時無兩。公牛獨有的魅力令上至總統、下至普通市民、小孩都沉迷其中，當中最有名、最大牌公牛頭號球迷非美國前總統奧巴馬莫屬。

奧巴馬（右）是MJ（左）的超級球迷，同時亦是忠實的公牛球迷。（Getty Images）

《The Last Dance》頭兩集金句（按圖細閱）：

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「當米高佐敦初到這城市（芝加哥），我沒錢購票入場看公牛，甚至連折扣票也付不起，因為我真的很窮。」奧巴馬在剛播出的《The Last Dance》首集亮相，並節目上毫不掩飾、真誠道出自己還是窮小子的生活。奧巴馬於1983年從哥倫比亞大學畢業，其後於1985到芝加哥工作。雖然一度到哈佛大學修讀法學院，不過他於1992年畢業後回芝加哥任民權律師。

奧巴馬與芝加哥淵緣甚深，1997年當選伊利諾伊州議會參議員及開始在芝加哥大學擔任法學院教授。奧巴馬在芝加哥發跡，加上他於1992年重返芝加哥那年，正值公牛首次3連霸的風光時刻，對「風城」的熱愛以及MJ的籃球魅力，足以令「籃球迷」奧巴馬成為公牛忠實球迷。

奧巴馬在首集現身以前芝加哥居民身份分享他對公牛、MJ的印象，節目組的幽默感引起網民熱議。（網上圖片）

奧巴馬從10歲獲得人生第一個籃球後，他便愛不釋手。在任職總統期間，他曾將白宮的網球場改為籃球場，更在復活節紀念活動中大顯身手。（Getty Images）

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其實，在米高佐敦加入公牛之前，主場入座率偏低，賽事曾一度有三分二是空位，不過在他加盟後加上一波熱潮令每場比賽門票售罄，座無虛席，難怪連奧巴馬難求一票。雖然當時未能入場觀賽，但奧巴馬深深被公牛吸引：「突然之間有位體育人物讓芝加哥變得有名，令所有人均團結起來。」運動就是有種凝聚的力量，不論你是總統、名人，還是普通市民、小孩子，都會在球場內為愛隊加油打氣，奧巴馬當然也不例外。奧巴馬後來出任總統時，也曾特地到球場支持公牛隊，享受他那總統以外的球迷身份。

奧巴馬在2009年趁公牛到華盛頓作客巫師時，特地到現場支持公牛。脫下西裝的他享受球迷身份，無異於其他球迷一邊看比賽一邊輕酌啤酒。（Getty Images）

過往NBA總冠軍適逢作客華盛頓巫師前，總有到白宮會見總統的傳統。不過奧巴馬於2009年曾邀請非總冠軍球隊公牛到訪白宮，並同時到巫師主場支持作客的公牛隊，足見他對芝加哥公牛的愛。奧巴馬熱愛、支持籃球運動，除了曾在白宮花園建造籃球場外，更在離任前向MJ、渣巴頒授美國平民最高榮譽總統自由勳章，肯定體育界的貢獻。

奧巴馬離任前授勳予米高佐敦，肯定體育界的貢獻。（Getty Images）

奧巴馬與NBA籃球解不開的緣份（按圖放大）：

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對公牛印象深刻的非只有奧巴馬一人，在《The Last Dance》第2集現身的另一位美國前總統的克林頓（Bill Clinton）亦被公牛其中一員所吸引：「我留意到在阿肯色州大學打球的柏賓，他是非常有天賦的哥員，讓每個人都能留意到他。」柏賓出生於阿肯色州的漢堡，他就讀阿肯色大學四年級時，已場均23.6分、10籃板，令他備受球探關注。其名氣亦得到當時仍是阿肯色州州長克林頓的留意，深深記下柏賓這個未來將贏得6枚NBA冠軍指環的名字。

前美國總統克林頓於第2集《The Last Dance》現身，談及當年仍是阿肯色州州長的他對柏賓的印象。（網上圖片）

來自阿肯色州的柏賓在大學時期已備受關注，後來加入公牛與MJ攜手拿下6次NBA總冠軍。（Getty Images）