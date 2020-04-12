【NBA】加尼特、羅賓遜盼重建超音速　只因西雅圖值得一隊NBA球隊

名人堂名單出爐後，名宿鄧肯（Tim Duncan）和加尼特（Kevin Garnett）重新出現在鎂光燈下，大概勾起了8、90後的NBA回憶。其中加尼特在受訪時說出的一個願望，更能讓一眾西雅圖球迷歡呼。

「如果我有一個夢想，我會說我願意買下西雅圖超音速。」久違多時的一個名字再被加尼特重新提起。「我想把活力重新帶回太平洋西北地區。西雅圖對這個聯盟非常重要。我希望有能力去做到這件事。」這竟然是出自從未效力這超音速的「狼王」加尼特口中。

「狼王」加尼特竟會想買下西雅圖超音速，未破冰的前隊友雷阿倫的母隊，也算是耐人尋味。（Getty Images）

超音速的情意結

西雅圖超音速是在1967-68年正式加入NBA，當年用了9年時間奪下隊史唯一一個總冠軍，作為西雅圖最早成立的一隊職業球隊，培養出無數名將、深受球迷歡迎。只是在2008年，新老闆本列（Clay Bennett）與西雅圖市政府因場館問題引致談判破裂，就傳出球隊將會搬到奧克拉荷馬市，最終逃不過搬家改名，成為現在的奧克拉荷馬雷霆。現時NBA球隊總數為30隊，如果要增加隊數，在西雅圖重建超音速，應該是首選吧？

球迷們多年來都紛紛提出訴求。（Getty Images）

由愛生恨的球迷

對於活躍於90年代的球員和球迷，西雅圖可算是意義非凡的城市。當超音速被帶走成為了現在雷霆時，球迷也只能憤怒，同時向雷霆洩恨，每次雷霆比賽西雅圖球迷都會支持對手，2016年的西岸決賽中，一名穿上超音速球衣的球迷，在雷霆領先3：1下反負3：4後，就在鏡頭前瘋狂慶祝。

西雅圖超音速培育過不少NBA球星，其中包括雷阿倫（Ray Allen）。（Getty Images）

湖人可算是超音速的季後賽死對頭，超音速從沒有在湖人隊的主場拿下一場比賽的勝利。（Getty Images）

西雅圖球迷的熱情，似乎並沒有因為時間而變淡。2018年勇士和國王的季前熱身賽搬到西雅圖舉行，曾在超音速走過新秀季的杜蘭特（Kevin Durant），當時身穿前超音速球員、「雨人」甘普（Shawn Kemp）的40號球衣出場，讓整個Key Arena的球迷都為之瘋狂，獲得全場歡呼。賽後，杜蘭特也不忘為球迷發聲：「我覺得這個地區值得擁有一支NBA球隊。就像灣區值得擁有勇士隊，或洛杉磯值得擁有湖人隊一樣，西雅圖也是這樣。」

西雅圖球迷對地區重新擁有一隊NBA球隊仍存在希望。（Getty Images）

NBA中為數不少的人都對西雅圖有情義結，因此雖然加尼特只說「如果可以做到」，但已足以給予西雅圖球迷一個希望。雷霆老闆本列也說過，如果西雅圖將來有NBA球隊進駐、而使用超音速的名字，他也會無價讓出，讓名宿們有一個機會。

球星們都想在西雅圖擁有球隊

其實一直以來，不少在西雅圖出身的球星們都曾表達過心聲，就像三奪入樽王的尼特羅賓遜（Nate Robinson）三番四次的表示自己想再為家鄉球隊效力的心：「不只想要在西雅圖打球，我想在的脫下球衣後，擁有球隊的股份。我想表現出作為一個擁有者的我可以為球隊提供什麼，以及對於陣中球員的期望。」想要造福西雅圖球迷的，除了加尼特和羅賓遜外，還有熱火名宿韋迪（Dwyane Wade），提過比起入股現有的30隊，他顯然更想在西雅圖建立。

杜蘭特深受西雅圖球迷的歡迎，假如西雅圖真的重建球隊，杜蘭特會否是加入的其中一員呢？（Getty Images）

除了今次一眾NBA球星行動，西雅圖也曾在其他項目努力過，包括冰上曲棍球，希望為西雅圖帶來屬於自己的隊伍。2018年，市議會通過投放7億美元，翻新超音速主場Key Arena，將可容納人數增加到17000至19000人，從而爭取NHL（National Hockey League）在西雅圖增設球隊。

西雅圖從籃球氣氛熱烈到失去一隊球隊，可見對城市的打擊甚大。（Getty Images）

最初始版NBA的8隊球隊（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

對未來仍存有希望

雖然NBA總裁施華（Adam Sliver）有提及過西雅圖，卻未有正面回覆球迷的訴求。「個人認為西雅圖是一個很好的市場，他們也在建立一個新球場，在重整Key Arena上，也做了正確的事。但（成立超音速隊）目前仍未在聯盟的議程內。」聯盟短期內未有打算增隊，但這也非史無前例，隨NBA的發展，球隊數目只會有增無減。

2018年西雅圖成功申請7億美元作翻新超音速主場Key Arena。（Getty Images）

NBA曾改名的球隊 你知多少？（按圖放大）