【NBA】靚聲王奧拉迪普連結樂壇與體壇　網上演唱會陪大家抗疫

溜馬球星奧拉迪普（Victor Oladipo）醉心音樂，他去年曾以「Thingamajig」之名參加美國歌唱節目《蒙面歌手》（The Masked Singer），目前NBA因為新冠肺炎而停擺，賦閒在家的他暫時能夠專心音樂。一直致力讓大家看到另一面的他，決定聯同其他獨立音樂人舉辦演唱會，藉此機會以音樂溫暖人心。

奧拉迪普與其音樂團隊決定在美國時間逢周五傍晚6時30分，在instagram舉行名為「BASE:LINE LIVE」的網絡演唱會，每周會邀請3位不同獨立音樂人為嘉賓，一同「Jam歌」。

在這段賽季停擺日子，奧拉迪普有別於其他球員打機、健身度日，他暫時將重心放於音樂事業。（Getty Images）

NBA球星抗疫在家之日常（按圖放大）：

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「我舉辦這個活動，是想讓NBA世界看到另外一面的我，也能夠幫助獨立音樂人獲得曝光機會。」奧拉迪普愛音樂並非秘密，他曾於去年9月的《蒙面歌手》中以「Thingamajig」之名參賽。當時不斷傳出Thingamajig的真身是一位NBA著名球星，他亦於比賽過程中提供「身穿4號」及「feathery」的線索，所以不少網友早已猜出他的真正身份。後來，Thingamajig於準決賽被淘汰時，需要脫下面具公開身份，果然不負眾望，面具之下確是這位球星。

奧拉迪普去年曾以「Thingamajig」之名參加美國《蒙面歌手》比賽，最後四強止步。（影片截圖）

重溫奧拉迪普aka Thingamajig靚聲片段：

NBA球員生活忙碌，日程不斷被訓練、比賽填滿，不過奧拉迪普期望能夠平衡「籃球」與「音樂」，「我自認有音樂天賦，我希望努力提升自己。籃球當然是我一生所愛，我想成為最好的球員，但誰說兩者不能兼顧呢？我期望以此活動，在音樂和體育之間架起一座橋樑，讓大家看到兩者能夠共存。」

準決賽「Thingamajig」遭淘汰並需脫下面具公開身份，結果就是奧拉迪普。（網上截圖）

奧拉迪普決定在美國時間每個星期五傍晚以歌聲會歌迷。（instagram截圖）

奧拉迪普既是2013年NBA選秀「榜眼」，亦一直有參與音樂製作。自稱藍調歌手的他曾發行兩張迷你專輯，其專輯《Songs for You》中，更有與Rap界大師2 Chainz合作的歌曲，可見除了在球場上能光芒四射，他亦有力成實力派歌手。