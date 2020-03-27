【籃球熱話】打機不忘說垃圾話　哥頓希活爆網絡「毒舌」比NBA強

籃球場上競爭激烈，少不免針鋒相對，甚至互相噴「垃圾話」（Trash Talk）宣洩情緒。不過「垃圾話」文化當然不止於球場內，身為電競高手的塞爾特人前鋒哥頓希活（Gordon Hayward）應該感受甚深。近日NBA因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐美國而停擺，希活賦閒在家，當然重操故業轉戰電競戰場，他更在直播期間分享自己在知名電競遊戲《英雄聯盟》（LOL）遇到玩家噴「垃圾話」比起自己在NBA遘到還多。

近月由於新冠肺炎（俗稿武漢肺炎）從亞洲蔓延至美國，境內疫情嚴重，全國進入緊急狀態。美國截至目前已錄得82404宗確診，死亡個案增至1173宗，連NBA球員杜蘭特（Kevin Durant）、高拔（Rudy Gobert）、米曹（Donovan Mitchell）在內14位職球員確診，令聯盟於3月初急煞停賽季，宣布無限期停擺。

目前連同杜蘭特在內有14名NBA球員及職員確診新冠肺炎。（Getty Images）

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）：

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在無限期停賽期間，球員與其家人都盡量留在家中，減少外出與群眾接觸。可是，突然閒下來的生活對於一眾平日忙於比賽、操練的球員而言，卻是非常不習慣。球員們除了在家健身保持狀態，不少人也選擇轉投電玩世界，擅於電競的希活亦是其中之一。

希活擅於電競（E-gaming），曾經參考過職業賽事。（Getty Images）

NBA球星於賽季停擺之日常（按圖放大）：

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希活稱得上是NBA之中最會電競的球員，他從小除了醉心網球、籃球運動外，電玩便是他日常不能缺少的一環。隨住年紀漸長，從家用電視遊戲，希活開始轉戰網絡遊戲，尤其專注於《英雄聯盟》（LOL）、《APEX》、《部落衝突》（Clash Royale），更曾參加《星海爭霸》及《Halo》的職業比賽，實力不容小覷。

希活（左）從小便是電玩發燒友，經常機不離手。（instagram截圖）

希活的「遊戲」人生（按圖放大）：

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近月賽季停擺令希活多留於家中，他更密密於Twitch平台直播大玩《英雄聯盟》，與網友們互動交流，其中有人問到NBA與遊戲哪一邊有更多愛「垃圾話」，希活的回應簡直讓人大爆笑。「一定是《英雄聯盟》，百分之十萬是！」從這樣的數字形容來看，希活真的很痛恨網絡玩家的毒舌：「他們的垃圾話太厲害了，我沒法想像自己與這種人當NBA隊友會是怎樣。」

希活笑指LOL玩家最毒舌：

NBA and @celtics star @gordonhayward went on Twitch to discuss how much more toxic players in League of Legends are compared to the payers he faces off with in basketball pic.twitter.com/EgbTb9bGBP — The Esports Writer (@FionnOnFire) March 24, 2020

希活說着說着不禁大笑起來，他想到以一個例子來形容這些玩家：「那種『垃圾話』像是如果你射失一記三分球，所有人都會開始說『你真的是北美最棒的三分射手呢！』，實際是你也只不過剛好射失『那一球』三分。」想不到原來網上有着連NBA球員也受不了的「Trash Talk之鬼」呢！

NBA歷來著名「Trash Talk之鬼」（按圖放大）：