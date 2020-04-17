【健身無難度】籃球員必要練好的基本　4個動作一切由拍波開始

停課、停賽，不一定要停練，《Jumper》邀請到「Strive」的創辦人、現為甲一東方龍獅和協恩中學的體能教練William，教大家在任何地方都可以進步的方法。 從身體的不同肌肉到籃球的應用，只要有恆心，大家都可以善用停擺的時間「改頭換面」。 今天一起來做好球感，讓「封場」期間的自己也不至於手感盡失。

球感，顧名思義是籃球員對球的感覺，手指對球的觸感，就像上籃、射波以至是控球和傳球都與球感相關。射球不進常常會說是「手感不好」，也就是球員的手對球的彈性和控制不夠中。籃球的重量、大小，也會因為太久沒有碰球而生疏。因此以下的動作，就能隨時保持籃球籃球的熟悉，重拾的時候也不會「甩手甩腳」或是在家「手痕」的時候可以做。

球感有幾個訓練的目的：

讓手指熟悉籃球讓手指與手腕熟悉球體彈性，否則感覺不佳、不易控球。讓手指熟悉球體旋轉以利接球。讓身體熟悉球體大小以利運球。讓手指熟悉球體不同角度之彈跳，以增進運球技巧。

Ball Wraps可以從掌握節奏開始，慢慢加快，相信是4個動作中最易做到的一個。（楊宇翹攝）

Ball Wraps （皮球繞圈）

-手持球先繞腰部一圈

-再將分別球繞雙腳一團，還原到腰部為之一次

-順時針和逆時針都需要做

做Spider的時候要將球控制在自己身體的正下方。（楊字翹攝）

Spider （蜘蛛形拍波）

-從右手開始在前面將球交到左手

-左手再將球交到後手的右手

-右手在後方交到左手邊，再還原到前方的右手

若從滾球間取得節奏，就可以試用同樣的方式指1尖拍球，惟球的位置要有身體的正下方，以免上身因遷就籃球而左搖右擺。這個練習可以訓練球員多方向的控制籃球的去向，即使在眼難以直視的位置都可以憑手感去運球。

Figure 8就會從多角度控球，但主要靠手指尖的力量。（楊宇翹攝）

Figure 8 （8字形拍波）

-同樣地以手指頭用力拍波

-運球的期間圍繞雙腳做出「8字」

-雙手需要交替做

小時候學打籃球，都會由控球或是拍波開始，而第一件事就是不要用手心去拍波。控球基本上只會很少時間會碰到手心，絕大部分時間都是靠手指的力量去控制球的方向，因為指尖運球的練習是任何打籃球的人的基本功。若已經能掌抵到技巧和節奏，在運球的同時可以眼向前看，盡可能不要看球。

Pound crossover就是場上過人最常見的動作。（楊宇翹攝）

Pound Crossover （交叉拍波）

-在左腳旁大力拍一下

-再將球撥向右手

-同樣在右腳旁大力拍一下，再撥回左手

很多時候進攻都不可以直線衝到底，在防守者的場上進攻的一方往往要用不同的招數才可以過到對手的防線。其中Crossover就是最常用的方式，運球的途中突然轉向，為的是讓對手反應不及腳步跟不上；因此從垂直運球到突然的轉向，這個動作的最基本動作正是Pound Crossover。

練好一個球的手感練習，是時候要接受更難的挑戰。（楊宇翹攝）

動作逐格睇！（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

NBA的控球能手有邊個？（按圖放大）：