【The Last Dance】《體通天下》播MJ紀錄片　幾個步驟即免費收看

一代「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的紀錄片《最後一支舞》（The Last Dance）將於美國時間本月19日上映，美國以外地區的球迷，可從《Netflix》收看這部紀錄片。早前傳出香港地區《Netflix》不在此列令一眾球迷大呼失望，不過另一平台《體通天下》今天帶來喜訊，宣布頻道將會同步免費播放，與大家一同回顧傳奇。

新冠肺炎自去年尾於中國爆發後，至今蔓延全球，美國境內疫情更加日趨嚴重，受影響的更有NBA在內各項體育賽事。NBA球季停擺、球員們減少集訓留家抗疫、球迷沒法欣賞球賽，不論球員、球迷們均閒得發慌。

《The Last Dance》將提前在美國時間本月19日於美國《ESPN》上映，屆時影片將剪輯成10集，可惜香港Netflix並不播放。（影片截圖）

有見目前美國境內被疫情陰霾籠罩，製作團隊決定將原定於6月上映的《The Last Dance》，提前至美國時間4月19日播放，令一班球星及球迷紛紛引頸以待。本來美國以外地區能透過網上串流平台《Netflix》收看紀錄片，不過早前傳出消息香港區《Netflix》並不會播放，令香港球迷大嘆失望。

不過，香港球迷尚未絕望，皆因《體通天下》今天帶來喜訊，宣布將會免費為會員播放《The Last Dance》，並與美國同步播放，大家到時不用怕被劇透。《The Last Dance》第一集將於4月20日（下周一）首播，其後每周播放2集，為時5個星期，播出時間有待官方公布。

體通天下於官方Facebook宣布將播放《The Last Dance》紀錄片。（體通天下Facebook）

迎接《The Last Dance》，記住登記做會員！（按圖放大）

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《The Last Dance》由一支貼身追蹤公牛的攝製隊所拍，超過500小時的影像包含米高佐敦在1997/98球季奪下生涯第6個NBA總冠軍的經歷，讓大家一窺米高佐敦一路以來心路歷程。紀錄片中亦有超過100個訪問，當中除了有當年公牛班底積遜教練、隊友柏賓，亦有已故球星高比拜仁從未公開的訪問片段。

《The Last Dance》播放日子，球迷一定要記住！！

《The Last Dance》由一支貼身追蹤公牛的攝製隊所拍，超過500小時的影像包含MJ在1997/98球季奪下生涯第6個NBA總冠軍的經歷。（Getty Images）

紀錄片中亦有超過100個訪問，亦包括已故高比拜仁從未公開的訪問片段。（影片截圖）

紀錄片內仲有邊個？（按圖放大）