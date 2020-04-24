【健身無難度】NBA也常練的雙手運球　進階版的基本功練習

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）情況一直未能受控，作為「籃球人」，大家「手痕」亦「心癢癢」。加上減少外出留家的日子更是難捱，惟有沒有想過鍛煉自己總有辦法？停課、停賽，不一定要停練，《Jumper》邀請到「Strive」的創辦人、現為甲一東方龍獅和協恩中學的體能教練William，教大家在任何地方都可以進步的方法。

從身體的不同肌肉到籃球的應用，只要有恆心，大家都可以善用停擺的時間「改頭換面」。

今天一起來做好球感，讓「封場」期間的自己也不至於手感盡失。

可能有人會好奇：為甚麼要同時間雙手運球，比賽不都只用一個球，不會有機會同時運兩個球吧？當球員己經可以熟練地單手運球，「雙球」就是進階版的練習，同時增加協調性的難度和技巧性，當回到只有一顆球的時候就會更容易控制。

不管是多個球的運球練習，其實重點都在於手感和基本功。（楊宇翹攝）

對於運球技術屬較初階的人，或是因為最近少打球而生疏的你，在練習雙球運球前可以先做上星期Will介紹的球感練習，讓手指找回對籃球的熟悉感再增加難度。

【健身無難度系列】

3個掌上壓玩法 籃球員必學的上身訓練入門班

3個動作助籃球員下半身增肌 不用器材都做到！

籃球員必要練好的基本 4個動作一切由拍波開始

先做好球感再增加至兩球（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

Together and alternating dribble 雙手同時拍波

- 節奏可以有兩種：同時拍和交替運球。

- 高度也可以是練習的重點：高、中，低，三個高度的也有各自己的功用。

- 同樣地先熟習節奏，再加快控球的頻率

- 五指分開，但手心不碰球

當速度愈快，拍波的力度愈大，手腕和手臂需要的力量就會更大。不同的高度運球，可適用於場上不同的情況；例如控球過半場的時候，大多不需要重心太低，但當有防守者「埋身」，重心就會因而改變。愈低重心的運球就會愈穩定，以避免遭對手抄截，也為切入的「First Step」做好預備動作；突發的切換重心和運球節奏，往往是成功過的技巧。

雙手拍波「甩手」機會較大，但「甩手」其實是進步的元素，大家不用太介意。（楊宇翹攝）

2 Ball Juggles 雙球旋轉拍波

- 拍波Crossover的同時將另一個球交到另一隻手上

- 讓兩個籃球在運轉的過程成為一個「三角形」：左手、右手和地板三點

- 可先練習接好Crossover回彈的球再加快速度

- 這個動作能有效增加手指的靈活度

Will常提醒大家「甩手」不要緊，有失誤才有進步。（楊宇翹攝）

2 Ball Crossovers 兩球交叉運球

- Crossover的加強版，雙手先各拿一球

- 同時拍到自己身前的中間前

- 放波的時候要一前一後，以免球撞球

- 雙球換手，可從掌握節奏開始慢慢加快

Crossover的練習就做得多，當慢慢覺得單球Crossover沒有挑戰的時候，就可以多加一個球。雙球Crossover不單同時控制兩個球，重點是要手指如何同時控制籃球的落點和接球。

運球動作要注意？（按圖放大）：

William在做示範的同時不停提醒，在運球期間不免有「甩手甩腳」的「蝦碌」情況出現，千萬不要覺得灰心，從慢到快，抓好節奏再增加難度。畢竟籃球需要一定的基本功，運球或手感就是其中一環，需要時間慢慢疊加不能一步登天，要學跑前也先要學走。在練習的時候可以記住William說的：「有甩手就代表會有進步。」

甲一也有不少控球達人（按圖放大）：

+ 16 + 15 + 14

NBA的控球能手有邊個？（按圖放大）：