日本B-League現「籃球家族」　出席聚餐導致隊內12人確診

日本體壇在疫情之下完全停止，東京奧運延期、日本職棒暫停訓練，而B-League在常規賽期間宣布賽季中止，不會舉行季後賽。縱使日本多個城市進入緊急狀態，但確診數字仍有升無減，B-League球隊大阪七福神隊（Osaka Evessa）今月初更累積了12人確診，當中11名更為球員。

B-League球隊大阪七福神隊（Osaka Evessa）今月初更累積了12人確診，當中11名更為球員。（官方Twitter）

新冠肺炎疫情全球肆虐，世界體壇包括足壇、籃壇、游泳等項目，亦有有職員或選手確診。據日媒報導B-League球隊大阪七福神隊，今月初證實隊內共有11名球員、1名職員確診，惟因個人隱私為由球會並未有公開確診者姓名。

一切源於有5名球員在3月尾與其他友人聚餐，出席的12人中包含1確診人士。（官方Twitter）

據指「大阪七福神家族」源於有5名球員在3月尾與其他友人聚餐，出席的12人中包含1確診人士。其後參與聚會的5名球員陸續檢測呈陽性，導致病毒在隊內爆發。球會代表安井直樹其後為此事公開道歉，並表示球隊上下亦隨即接受病毒測試：「球員們病情屬非嚴重個案，在目前這麼艱困的情況下讓大家擔心，感到非常抱歉；球隊將會照醫生指示，所有人接受檢測。」

緊急狀態之下的東京（按圖放大）

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惟今日大阪七福神隊公布，隊中所有確診者已證實康復，並「就對所有支持者以及公眾造成的不便和關注，再次深表歉意」。

日本體育賽事基本上已完全停止，下列主要賽事均有選手或職員確診，一再延遲，甚至提早「收檔」：