【Slam Dunk原畫集】再走進男兒當入樽世界　找回兒時青春的感動

相隔逾20年，日本神級漫畫《男兒當入樽》（Slam Dunk，下稱SD）再次推出插畫集《Slam Dunk Illustrations 2+》，收錄近100幅新插畫，內容相當豐富。畫集中不乏近年的新裝再編版的封面、與運動品牌合作的草稿、售出1億冊作品的紀念廣告，一幅幅畫作帶大家再次走進井上雄彥的籃球世界，找回屬於我們青春的回憶與感動。

要數到井上雄彥上一次推出畫集，應該要是上一集《Inoue Takehiko Illustartions》，不過初版都還要數到1997年。這是我收藏的初版畫集，22年的時間都令封面、紙質都泛黃，滲出濃濃的書味。雖然已經數不清我從小到大的翻閱次數，幸好書脊還算頗為牢固，多年來都未有變「脆紙」或甩頁。超過廿載的等待，井上再次推出畫集，當然令一眾漫畫迷，包括我在內都興奮莫名。

1997年初版的《Inoue Takehiko Illustrations原畫集》，距今23年之久，每一頁泛黃的書頁承載的都是我們那一代的回憶。（任祉羲攝）

井上雄彥去年宣布發布新畫集引起網民熱議：

累積多年的新插畫、畫作，雖然今次Illustrations 2的頁數與上一集相約，可是體積之前更大，更加細緻欣賞插畫的細節。有別於上一集簡單的硬書皮，新畫集選用仿籃球手感的凹凸書皮，摸起來特別有感覺。打開書皮內頁先見到井上留低的小心思，畫上櫻木在初初加入湘北籃球隊時展現決心，獨個將清潔體育館的情形，帶大家從漫畫最初情節一起再走一遍。

兩代畫集雖然有手繪及電腦繪圖之別，唯獨櫻木那尖銳又堅定的眼神是不變的。（瑞斗攝）

打開畫集的包裝封面，內裏的硬書皮印上籃球紋理，更用上仿效籃球的手感，非常有心思。（瑞斗攝）

揭開硬書皮後，映入眼簾的是火紅的內頁，印上櫻木清潔球場的畫面。（瑞斗攝）

插畫集先以各期的新裝再編版的封面作鋪排，當中加插其他企劃插畫作品，尤其幾幅畫出陵南、山王、海南在球賽後畫面，令人有無限的想像。尤其是山王工業像是表達他們不敵湘北後，在球場上的憤恨及懊惱，這個場景更能回應他們落敗後一句「我們也有輸的時候、這是很珍貴的經驗」，令整個SD世界更為完整，亦填補了許多漫畫迷的想像。

這一幅插畫最令我震撼，井上雄彥真的很厲害，能將山王的遺憾完美化作畫像。（瑞斗攝）

全面看《Slam Dunk Illustrations 2+》（按圖放大）：

+ 11 + 10 + 9

新畫集當然不乏以湘北為主的作品，不過相比起前作畫集，其他學校的插畫比例增多，例如山王的校服照、海南隊走在路上看似去比賽場地的場景。看到一幕幕的SD場景像是回到自己青春時，晚上悄悄躲在被窩看漫畫，還要把漫畫細心收好不能被媽媽發現。這種青春情懷不僅在你和我身上發現，就連井上雄彥在籌備畫集時，也仿如找回當年的心情：「要重新走進這些接近30年前的角色世界，還是高中生的世界，我就有種需要抱住53歲穿上校服出外的覺悟。」

山王的校服照，每位球員都相當有氣勢。（瑞斗攝）

若是依照漫畫內角色的年齡，當年16歲的樓木花道現在起碼已經是40歲了，難怪井上雄彥感觸甚深。「因為創作漫畫人物這回事，就是把心中那個人的氛圍展現出來。我想像化身那人物，像穿上他們的球鞋到處走動，感受他們生活的那個世界。」重新體驗、重新了解，拾起畫筆的井上用心感受每一個他創造出來的角色，再次賦予他們生命：「重新繪畫這些角色、與人物共同度過的時間，讓我一直很回味能再描畫的喜悅。」

相信大家不會忘記湘北這幅在擊敗山王後拍下的經典照片。（瑞斗攝）

新一集則繪製了拍照前的畫面，補元了SD世界。（瑞斗攝）

正因為井上雄彥投入在SD世界之中，靈感湧現的他比原定計劃更多畫了一、兩幅作品，「我的初衷沒有改變，就如我兒時於報章、傳單背面畫畫一樣，只要我的畫作能為他人帶來快樂，同樣也會令我開心，這亦是我作畫的唯一動機。」井上雄彥的SD陪伴了80、90年代的孩子成長，更為了許多喜歡打籃球的契機。這次新畫集再次掀起一波熱潮，你們也從新作品找回屬於自己的童年回憶與感動嗎？