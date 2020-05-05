【The Last Dance】柏賓揭米高佐敦必殺技　MJ出手無人能擋

柏賓與米高佐敦並肩作戰多年，對這位公牛主力的招式技倆當然十分了解。公牛「二哥」曾於《ESPN》的節目上揭露MJ的必殺技，認為MJ出手根本無人能擋。

不少球員都會積極鍛煉自己，找出自己的「Go-to move」，在必要時一出招就可突破對手的防守。被譽為「GOAT」的米高佐敦亦一樣，在大學時期射術一般，更曾被NBA的球探更認為其Jumpshot會成為MJ生涯最大阻力，故他一直努力練習投籃，到了生涯中後期，外界已忘記了MJ射術不佳的時期。

柏賓跟隨MJ馳騁NBA多年。（網上圖片）

MJ的Pull up、fadeaway都可謂難以防守，柏賓曾於《ESPN》節目中表示，MJ的fadeaway可謂無人能擋。Fadeaway非MJ所創，但加上佐敦騰空能力，即時變成了一招厲害殺着，就算今時今日亦一樣打遍天下無敵手。

波神Fadeaway圖集：

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事實上，NBA不少球星都有自己的「超必」，如奧拉祖雲的Dream shake（又有人稱夢幻步）、魯域斯基的單腳fadeaway、夏登的stepback等，柏賓就認為dream shake是真真正正難以防禦的招式。

NBA著名超必：