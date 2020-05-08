【學界體育】籃球馬拉松等4項賽事取消　本學年賽季黯然落幕

去年尾於武漢開始爆發的新冠肺炎至今仍然虐肆全球，為了減低在社區群體傳播機會，體育館、運動場、街場先後封場暫停開放，加上中、小學停課緣故，香港學界體育區會今天更新網頁，宣布原定於6、7月舉行的籃球馬拉松、學界越野精英賽、羽毛球團體精英賽亦宣告取消，意味今屆學界賽事黯然落幕。

今季學界賽事可謂困難重重，由去年出現社會運動盛傳取消，到學界發起人鏈活動表態守住學界賽事，可惜如今卻在無可奈何的新冠肺炎肆虐下被迫取消。

去年學界賽事曾因社會運動傳出取消，令學生到學體會辦公室外組成人鏈表達訴求。（資料圖片／李澤彤攝）

各區部分學界賽事因社會運動延期舉行，曾於1月重啟賽事，可惜農曆新年假期後卻因新冠肺炎再次延期。（資料圖片／張浩維攝）

學體會早於3月經特別會議商討後，決定宣布所有遭延期到4月20日至5月31日舉行的學界賽事將取消，當中包括籃球、足球、手球、排球，四大球類的精英賽，同時不會進行補賽。學體會當時表示學界籃球馬拉松及新界區學界保齡球將按原訂計劃，於6月下旬至7月上旬舉行，連同羽毛球團體精英賽及學界越野精英賽成為「倖存」賽事。

各項球類的精英賽早前已宣告取消，不獲補賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

本來全港學界精英越野跑比賽仍能「倖存」，無奈最終還是被取消。（資料圖片／徐焌然攝）

可惜，正當中、小學於5、6月開始陸續復課同時，學界賽事未能復賽。學體會今天在網頁宣布為減低病毒傳播的風險，決定取消餘下4項學界籃球馬拉松、新界區學界保齡球學界賽、羽毛球團體精英賽及學界越野精英賽並不設補賽，意味住今屆學界賽事正式黯然落幕，正式寫上句號。

學體會今天更新網頁，宣布餘下4項賽事均告取消，不設補賽。（學體會網頁）

雖已獲精英賽資格 但卻無緣作賽（按圖放大）：

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