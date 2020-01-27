【學界精英賽】學界賽事一波三折　再次停賽至5月2日重啟

香港在去年6月爆發反對《逃犯修例》風波，警民衝突持續，令學界籃球賽事曾一度延期，直至近兩個月稍為緩和，陸續重啟港九、新界區各組別比賽，惟香港學界體育聯會早前於網上宣布所有A Grade及AB Grade賽事將暫停，直至5月2日才重啟，同時決定全港學界精英賽的舉行條件。

由於去年6月起香港局勢不穩，曾經一度暫停學界賽事，至12月初才陸續重啟籃球賽事。由於A Grade賽事可取得全港學界精英籃球賽事資格，故此為了不影響精英賽，A Grade賽事一直密鑼緊鼓地舉行。

截至目前為止，港島區男、女子D1、九龍區男、女子D1及D2、沙西區、葵青區和元朗區女子A Grade均已決出共24個精英賽資格。

九龍區男子D1 A Grade決賽於1月中順利舉行。（資料圖片／張浩維攝）

去年因局勢不穩，曾傳出可能取消學界的消息，令學生們到學體會表達訴求。（資料圖片／李澤彤攝）

根據學體會最新公布資料，A Grade及AB Grade學界賽事將暫停至5月2日才繼續舉行，相信此舉為了遷就需要參加應屆DSE的考生。

至於學生一直關心的精英賽將定於6月22日至7月19日期間舉行，惟其中條件是參賽隊伍必須截至5月31日決出男、女子各16支資格隊伍才能舉行，要是直到5月31日才進入四強階段，則將會進行抽籤決定參賽資格。

不過重啟不久的學界賽事，再次暫停3個月至5月2日才重新開打。（資料圖片／李澤彤攝）

除了籃球以外，足球、排球同樣需要16支隊伍才會如常舉行精英賽、手球則需要男、女子組各11隊；劍擊及壁球個人賽確定取消，不過隊際賽則如常舉行，詳情將另行通知。

至於過往於12月開打的精英賽，賽期一延再延，現將於6月下旬舉行。（資料圖片／楊宇翹攝）