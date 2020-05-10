籃球人繼續等　康文署再公布設施5.21重開　不包括街場

康文署今日（10日）再次宣布將陸續重開更多康樂設施，惟當中繼續沒有戶外籃球場。籃球人，唯有繼續「餓波」。

各區被膠帶圍封的室外場地成了香港一道奇景。（網上圖片）

周三（5月6日）部份免費戶外康樂設施率先重開，包括運動場的跑道（只限緩步跑活動）、健身設施、卵石徑、單車設施、羽毛球場、網球場等等。

今日康文署再次宣布，於5月21日起更多康樂設施得以重開，包括大部分公眾游泳池（只限部分泳池設施如主池、副池等）、舞蹈室／活動室、健身室、運動攀登設施、英式／美式桌球枱、體操訓練場、燒烤場、貝澳營地、水上活動中心、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣。公眾游泳池重新開放後有關團體預訂泳池設施的安排會另行通告。

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此外，已開放收費場地包括運動場、體育館、壁球場、網球場、草地滾球場及屯門康樂體育中心內的更衣室及沐浴設施，將於明日（11日）重新開放，並同時實施特別安排，包括只開放相隔之沖身間或淋浴花灑頭、量度使用者體溫，以及加強定時清潔消毒沖身設施和儲物櫃等。

值得一提，其他康樂設施，包括足球場、籃球場、門球場、兒童遊樂設施等，將繼續關閉，直至另行通告。

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