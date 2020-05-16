【香港籃球】本地聯賽章程4大要點　不允參賽只一句「莫須有」？

去年今天，各級本地籃球聯賽相繼「開鑼」，經過銀牌鏖戰，各隊準備在聯賽再決生死。今年情況大不同，莫說比賽，連練習都全面停頓。 疫情稍稍緩和，但大家都未敢鬆懈——另一種「不鬆懈」是，，球員們繼續自主訓練，仍抱有一絲希望，因為籃總對聯賽賽期未有實際的「死線」，僅強調所有比賽不會在今年8月前舉行，與其空等，不如了解一下本地籃球聯賽的規則。

居港球員 VS 外援球員

每年開季前，大家都特別關注各隊陣容，除了誰誰誰轉會，「洋將」也是焦點，畢竟他們是各隊爭標籌碼之一。既然「洋將」作為聯賽的重要角色，常稱呼的外援球員和居港球員，有何分別？

大家統稱洋將，但甲一應為居港球員；甲二和乙組的才是外援球員。（資料圖片）

首先，根據籃總定義，只要不是香港出生、沒持有香港永久性居民身份證或中國單程證，也不是居港球員的話，就被定義為「外援球員」。「居港球員」則必須在三年內居港至少一年，並經籃總審核小組審核批准才能作賽，後者的限制較多，要符合的條件不少，球隊要花費的資源和時間都比前者多。

本地聯賽中，男子甲二組、乙組與女子乙組的洋將身份為外援球員，女子甲組和男子甲一組的則為居港球員。兩者身份不能重疊，皆因章程列明「曾在本會註冊為外援球員者，必須停止比賽三年」，意即甲二隊的外援必須「坐冷板」三年，才能轉為甲一隊的居港球員。

但根據章程4.4條，「男子甲二組升班隊伍隊員，必須升上甲一組比賽」，又指升班隊的外援不能再戰甲二，章程對於此情況，並無列明做法。

女子甲、乙組也能分別招攬居港和外援球員，但本地女子籃球聯賽沒有薪酬，資源短缺，招攬洋將只是空談。（資料圖片）

對於不少爭標隊伍，特別是男子甲二和乙組，洋將往往是關鍵一環，戰力之提升主宰球隊來年「食粥食飯」。雖然章程表示男、女子組球隊均可招攬洋將，但在女子甲、乙組來說，洋將並不常見，甚至可以說是並無一例，本地女籃與男籃的分別也是值得深究的課題。

球員註冊都可以「莫須有」？

球隊人腳每年變動，自然每年都要重新註冊。根據籃總章程4.7條：「球員必須辦理註冊手續，經審核小組審核認可，方得參加比賽。本會有權不接納某球員註冊而不需宣佈理由。」除了洋將，本地球員同樣要註冊，各組每隊能報名14個球員，每場比賽只限在紀錄表上填寫12名球員。

球隊每年都要重新註冊球員名單。（資料圖片）

引起好奇的是「經審核小組審核認可」一句，因為無從得知審核球員資格的準則，但相信內部應有一套審核標準；籃總明文表示總會有權力不接納某球員註冊，也是大會保證賽事的安全、公平等的一種權力。但最弔詭的是最後的一句：「不需宣佈理由」，理論上大會確實有權禁止任何球員參賽，但相信向球會交代審核過程的爭議、最後結論和原因也是必需的。畢竟只憑一句「莫須有」，當事人想必不能接受無故被「判死刑」，神秘的審核過程和準則，最終或成「龍門任你擺」的矛盾事件。

理論上大會確實有權禁止任何球員參賽，難度就不需要以理服人？（資料圖片）

球隊不滿可抗議，上訴又是什麼一回事？

近年最具爭議的一場比賽，當數2019年甲一季後賽4強永倫對滿貫。期間滿貫24秒進攻違例，24秒操作員並未發出訊號通知球證，球證也未有察覺「吹停」。另外亦發生球證擅自翻看錄像以判斷泰那入球是否有效，上演籃球「VAR」，賽後永倫曾提出書面抗議，並公開籃總的回應。

2019年永倫鬥滿貫的4強Game 3，泰那（右）最後一擊以三分球追平，由於對籃球在哨聲前或後離手有爭議，球證即場查看「手機錄影」片段，判定入球無效，滿貫力挫永倫晉決賽。（資料圖片）

雖然情況特殊，但籃總的章程有就爭議球賽做準備，分為兩個情況：一是抗議，二是上訴。以上的「VAR」事件的程序屬第一步：抗議，「抗議書連同抗議費港幣壹仟元（HK$1000），必須在該埸比賽完結時起48小時內送達本會，交由比賽小組或紀律小組判決之，得值與否，抗議費例不發還」。就算有問題，比賽都必須繼續，完賽後才能提出書面抗議，靜待籃總回應。

上訴就是在收到回應後仍不服判決，球隊可以上訴：「於本會發信日起三個工作天內，用 書面申述理由送達本會，並應繳納上訴費港幣貳千元正（HK$2000），由上訴委員會作最後之判決，得值者上訴費發還，否則沒收。」

聯賓的章程每年都有新一份，雖然放在官網但未必有時間細閱。（資料圖片）

釐清責任關係，籃總一句「唔關我事」？

章程的最後數項，籃總提及責任聲明，內容包括未成年球員和傷亡等情況，以釐清在這特殊情況下的責任和關係。

「領隊須聲明，在參賽期間，該隊球隊職球員倘有受傷、疾病、死亡或財物損失，概與主辦機構或資助機構或協辦機構或贊助商無涉。」

在一個頂級聯賽中，球員應有更多的保障。（資料圖片）

當然，運動本屬高風險活動，總會表達清楚責任所在合情合理，惟此說法令人懷疑，球員在參加聯賽時是否沒有保障。根據第26條「參賽球隊應按各自需要，自行購買意外保險」，雖說本地籃球聯賽只屬業餘，但作為本地最高水平的聯賽，一句與主辦機構無涉又會否過於不負責任？

作為香港最高水平的籃球聯賽，對球員的要求自然也較高，那賽事的配套又是否追得上？（資料圖片）

能夠參加籃總所辦的甲、乙組聯賽，球隊一般都有常規訓練，也有一定要求，不是隨便就能報名，特別是男子甲一組和女子甲組，雲集本港最頂尖球員。既然對球隊和球員的要求都高，配套是否也應有同樣水平？作為香港頂級的籃球賽事，規格卻不比坊間的地下聯賽高，這也許是大家應該思考的問題。

先不從硬件比較，就連最基本的保障、以及對球員的保護，都只是一句撇清關係。那到底是章程未夠清晰，讓人知道籃總作為大會的責任包括什麼，還是與一般私人聯賽的聲明一樣，只想以簡單一句免去所有責任「一身輕」，實在讓人費解。