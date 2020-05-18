【籃球熱話】米高佐敦簽名Air Jordan 1　破世界紀錄價售出

拍賣行蘇富比（Sotheby's）本月8日放售經典球鞋「Air Jordan 1」作網上拍賣，昨日順利成交。這對由米高佐敦1984/85球季所穿的「AJ1」，最終以破世界紀錄的56萬美元（約434萬港元）成交。

這對「Air Jordan 1」1985年面世，紅、黑、白是經典，可見不少白色地方已有「歲月」的證據。（Sotheby's）

米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》播出後成為全球熱話，蘇富比月頭乘勢在網上拍賣米高佐敦首對親筆簽名的「Air Jordan 1」球鞋。這雙「Air Jordan 1」由收藏家Jordan Geller出售，每口價為1萬美元，最初預計成交價逾15萬美元（逾117萬港元）。

結果這對1985年面世，紅、黑、白配色的經典球鞋，以破紀錄的56萬美元（約434萬港元）成交。蘇富比負責人表示，售價突顯MJ的歷史地位，收藏家將獲利約24萬美元。

434萬港元仲可以做啲咩？

+ 5 + 4 + 3

這對由米高佐敦1984/85球季所穿的「AJ1」，以破世界紀錄的56萬美元（約434萬港元）成交。 （Getty Images）

米高佐敦球鞋並不是首次被拍賣，2017年一雙MJ於1984年奧運穿著的「Converse」球鞋以19萬美元出售；MJ於1997年總決賽Game 5「The Flu Game」穿著的「 Air Jordan 12 」則在2013年也以10.5萬美元成交。

重溫Air Jordan的經典（按圖放大）：