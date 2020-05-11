【籃球熱話】MJ經典「Air Jordan 1」拍賣　3日價已錄93萬港元

外國拍賣網「Sotheby’s」今月8日放出經典球鞋「Air Jordan 1」作網上拍賣，將在下周日（17日）成交。惟該鞋為米高佐敦首對親筆簽名的球鞋，預計成交價逾15萬美元（逾117萬港元）。

「Sotheby’s」拍賣米高佐敦首對親筆簽名的「Air Jordan 1」預計成交價逾117萬港元。（Getty Images）

適逢米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》播出，在NBA停賽這段時間，全球球迷亦沉醉在MJ相關事物。有見及此，「Sotheby's」（蘇富比）乘勢在網上拍賣米高佐敦首對親筆簽名的「Air Jordan 1」。這對球鞋1985年面世，紅、黑、白配色除了是公牛象徵，亦是當年與NBA球鞋嚴格規定控訴的證明。

這對「Air Jordan 1」1985年面世，紅、黑、白是經典，可見不少白色地方已有「歲月」的證據。（Sotheby’s）

重溫Air Jordan的經典（按圖放大）：

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拍賣的「Air Jordan 1」為米高佐敦屬有，右腳大半號碼，而有別公開發售的，這對的鞋帶為紅色。這「Air Jordan 1」由收藏家Jordan Geller出售，預計成交價逾15萬美元（逾117萬港元），相對一輛連稅交易的「Tesla Model S」。拍賣每口價為1萬美元，並於下周日（17日）結束，至今拍賣價已錄12萬美金（約93萬港元）。