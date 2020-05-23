【NBA】紐約人名宿伊榮確診新冠肺炎　兩度無緣冠軍指環

NBA 紐約人名宿伊榮（Patrick Ewing）透過現正執教的大學球隊宣布，新冠肺炎（COVID-19）測試病毒結果呈陽性反應，已經確診。 這位兩度跟冠軍指環無緣的傳奇中鋒正在隔離，着外界不用掛心之餘，亦要提防病毒。

57歲的伊榮現正執教母校喬治城大學（Georgetown University）男子籃球隊出戰NCAA 大學聯賽。他透過大學方面公布「中招」，現正在當地醫院隔離治療，而男子籃球隊並無其他人士確診。

伊榮在聲明中表示有信心康復。（Twitter）

伊榮在聲明中表示自己將會好轉，「我們會克服這一仗」，又感謝醫護人員悉心照料。伊榮希望提醒外界警覺，「這病毒很厲害，不應掉以輕心。我鼓勵大家留在安全環境，照顧好自己，關心你愛的人」。

伊榮退役後當教練，在NBA球隊擔任助教後，執教母校。（Twitter）

伊榮是喬治城大學歷來最佳出品，在學四年三度帶領球隊打入決賽，並1984年領軍奪得校史唯一冠軍。1985年他以選秀狀元加盟紐約人，展開NBA生涯，在紐約一戰便15年，讓球隊自1970年代，重現輝煌時刻。球隊在教練萊利（Pat Riley）及雲根迪（Jeff Van Gundy）帶領，加上史達斯（John Starks）、拉利莊遜（Larry Johnson）、阿倫侯斯頓（Allan Houston），在1990年代的東岸一直有力爭雄。

伊榮在喬治城大學奪得冠軍，並入選大學籃球名人堂。（Twitter）

可惜，伊榮的生涯始終與冠軍指環無緣，1994年總決賽力戰奧拉祖雲領軍的火箭，以總場數3：4敗陣。1999年在總決賽面對馬刺，被鄧肯與大衛羅賓遜的雙塔陣壓制，負1：4收場。伊榮於2000年離隊，隨後兩年分別效力超音速及魔術，於2002年退役。生涯11次入選明星隊，兩度為美國奪得奧運金牌。

紐約人生涯15年，伊榮兩度挑戰總冠軍，惜失敗告終。（Twitter）

伊榮生涯掠影（點圖放大）