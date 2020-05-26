【NBA】傳復賽即打季後賽　按排名前16分區對戰　是利多於弊？

「100%肯定！」NBA名宿及主持巴克利（Charles Barkley）今日於節目中直言NBA必在不久復賽。 惟復賽地點、形式一直處於猜測狀態，近日更有消息指NBA將預定7月中於奧蘭多迪士尼樂園閉門上演，並直接舉行季後賽。

隨疫情趨緩，NBA復賽也積極探討「復賽」可能。（Getty Images）

NBA自3月中停擺，其後「復賽可能」亦變成全球話題。球員、球迷當然期望重燃戰火，但亦有名宿如奧尼爾認為「復賽」會令聯盟成員處於健康風險，將會是不負責任的決定。

隨疫情趨緩，NBA積極探討「復賽」可能，並首先定出初步作賽地點。NBA發言人上周確認了地點為奧蘭多迪士尼：「工會（NBPA）正跟迪士尼討論中，以奧蘭多的ESPN Wide World of Sports Complex作為單一的比賽、練習和留宿場地。」該綜合運動中心曾舉辦棒球、馬拉松、網球賽事，絕有能力應付閉門式的NBA比賽。

也許可以提早放暑假的球星有：

+ 10 + 9 + 8

奧蘭多迪士尼的ESPN Wide World of Sports Complex曾經舉行過輪椅籃球賽事。（Getty Images）

地點確定後，球迷接着關心的是作賽形式。有傳NBA將採用夏季聯賽模式，30隊由中午12點開始持續打到晚上，季後賽會回復正常，以7場4勝制方式進行。

惟據NBA記者Brian Windhorst指，聯盟有更多人認為，復賽只會是一次性季後賽。他指其後只能讓部分球隊參與，並將聯盟排名前16的球隊（不分東西區）按照1對16、2對15、3對14……的順序分兩區對陣，從而決出總冠軍。

NBA按排名打季後賽對戰表（01美術製圖）

這意味於季後賽首輪戰，快艇的尼納特（Kawhi Leonard）將即碰上有超級新人當錫（Luka Doncic）的獨行俠。

然而勒邦占士（LeBron James）的湖人，亦將要戰至總決賽才能對碰快艇。惟對於17至19位的拓荒者、塘鵝及帝王來說，此安排大有不公，三隊與第15、16位的籃網及魔術勝利場數不逾3場差距。