高比拜仁傳記明年推出　記載少年曼巴及你不知道的高中故事

NBA傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）離世4個月，球迷傷痛依然，也繼續緬懷這位一代巨星。昨日《費城詢問報》記者Mike Sielski宣布，將出版一本記載高比拜仁早年生活的傳記。

高比拜仁（Kobe Bryant）與女兒Gianna在本年1月於加州乘坐直升機遇上意外，機上9人全數罹難。（Getty Images）

NBA湖人巨星高比拜仁（Kobe Bryant）與女兒Gianna在本年1月於加州乘坐直升機遇上意外，機上9人全數罹難。自此各地球迷隨即搜購有關高比的物品，寄望收集更多傳奇的回憶。

昨日《費城詢問報》記者Mike Sielski宣布，為了讓大家更了解高比的一生，他將於明年推出有關該傳奇早年生活及於Lower Merion高中生涯的傳記，預計2021年秋季上市。

《費城詢問報》記者Mike Sielski宣布，將明年推出有關高比拜仁傳記，當中會記載他於Lower Merion的生活。（NBA.com）

高比拜仁出生於費城，6歲時隨家人移師意大利居住，13歲才回到出生地成長。高比其後入讀Lower Merion高中，在高中最後3年裏助籃球隊造出77勝13負的佳績。

他高三時場均得31.1分、10.4籃板、5.2次助攻的表現亦引來各地大學垂青，惟高比最終以高中生身份參與1996年NBA選秀，並以第一輪13位獲黃蜂選中，其後被交易至湖人，展開傳奇一生。

以高比方式說再見（按圖放大）：

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