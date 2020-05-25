籃球熱話｜高比拜仁2000年贈母冠軍指環再流出　拍賣會上天價易手

把別人送的禮轉售，利多於弊？ 也許對於高比拜仁（Kobe Bryant）的父母，所賺取的金錢比留念更有意義。 據美國傳媒《TMZ》報道，一隻20年前高比拜仁送給母親的NBA冠軍指環複製品，日前以20.6萬美元（逾160萬港元）拍賣成交。

高比拜仁致送父母的2000年NBA冠軍指環複製品，近日遭被拍賣。（網上圖片）

已故NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）與父母關係向來惡劣，自雙親反對他與Vanessa的婚姻起，3人由親人變成路人。縱使高比大女Natalia出世後，關係一度變得緩和，惟2013年時高比父母卻把高比數百物品轉售拍賣公司，3人家事更需搬上法庭。

已故NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）與父母關係向來惡劣，2月二人出席兒子的追思會時，亦未獲太多傳媒著墨。（網上圖片）

高比入稟控告該拍賣公司，並指父母申請拍賣的物品屬自己擁有，最終法院判其中6件物品可被拍賣，當中包括兩隻高比致送父母的2000年NBA冠軍指環複製品。當年根據法律文件顯示，拍賣行向高比母親支付了45萬美元（約349萬港元）。

高比2000年首度最取下NBA總冠軍，並把其冠軍指環製成複製品給父母。（Getty Images）

然而當年順利投得高比母冠軍指環的收藏家，其後再把指環轉賣，每口價1.5萬美元。經歷20輪後，終以20.6萬美元（逾160萬港元）順利成交。據指高比當年送給父親的冠軍指環也將被拍賣，預料售價更高成交。

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