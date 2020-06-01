【NBA】JR史密夫「出圈」2周年　遭美媒爆街上毆打白人男子

美媒《ESPN》早前公布NBA季後賽經典時刻，入選的不外乎關鍵球、絕殺球或是神一般的絕技；惟有一季後賽超級經典時刻《ESPN》卻沒有記載。 那時刻關鍵得好比絕殺球，更是擁有「神一般絕技」的人才能做出的決定。 那就是2018年NBA總決賽Game 1的JR史密夫（J.R. Smith）「出圈」事件。

2018年NBA總決賽Game 1的JR史密夫（J.R. Smith）「出圈」事件成為我們的NBA經典。（Getty Images）

「出圈！」自2018年6月1日，JR史密夫的生涯多了兩個關聯字。

2018年NBA總決賽首場賽事，勇士與騎士在場上你來我往，鬥得相當激烈。雙方主力互不相讓，勒邦占士（LeBron James）上半場11射9中，取得24分及4助攻，但主隊的「三分雨」相當凌厲，史堤分居里（Stephen Curry）半場亦12射7中，取得18分。

JR史密夫成功搶下籃板，只要命中騎士就能取勝，但他放棄上籃。（Getty Images）

勇士易邊後即狂攻騎士，杜蘭特（Kevin Durant）、K湯臣（Klay Thompson）及居里接連得手下，反先對手11分。惟騎士咬緊對方，第4節，於比賽剩下一分鐘更反先，但勇士旋即憑杜蘭特的罰球追平。

《ESPN》NBA季後賽10大時刻：（按圖放大）

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JR史密夫更「無厘頭」地帶出三分線外重新組織。（Getty Images）

賽事最後4.7秒，NBA史上最神奇一幕出現！騎士的佐治希爾只要兩罰全中就能反先，然而他只入1球。

JR史密夫成功搶下籃板！但他放棄上籃，並「無厘頭」地帶出三分線外重新組織，最終完場鐘聲響起，雙方需進入加時，騎士以10分之差落敗。「出圈事件」及當時占士極憤怒的樣子，成為季後賽經典時刻。

勒邦占士極憤怒的樣子，也成為季後賽經典時刻。（Getty Images）

車窗遭白人男子破壞 JR史密夫怒氣傷人

正所謂禍不單行，今年34歲的JR史密夫，去年7月16日被騎士辭退，據稱在暑假期間婉拒了中國CBA稅後約160萬美元薪酬的報價，選擇以自由身繼續等待NBA機會。

惟至今他依然是無業遊民，於「出圈」事件2周年的今日，他更遭美媒《TMZ》爆出於街上傷人。據報道指，事源一男子惡意破壞JR Smith的車窗，一怒之下JR史密夫在車旁毆打一名男子，腳踢對方頭部。

JR Smith打人片段：

NBA player JR Smith just REKT a rioter who broke his car window 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/b6aYGlKhqC — Caleb Hull (@CalebJHull) May 31, 2020

縱使此事也許觸發刑事起訴，但JR史密夫卻向該傳媒表示為自己行為感自豪：「其中一名白人王八蛋（mother___king white boys）不清楚狀況，他把我的車窗打破，所以我要教訓他一頓！」