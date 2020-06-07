【NBA復賽】8支隊伍面對8個月空窗期　教練「頭痕」維持球員狀態

NBA賽季自3月起因新冠肺炎疫情影響停擺至今，隨疫情稍為緩和，聯盟早前與球員工會達成共識通過22支隊伍恢復賽季。惟復賽計劃中未包括勇士、鷹隊、騎士等8支今季成績低迷的球隊，換言之他們已提早完季，迎來長達8個月的休季期。 面對漫長的空窗期，球隊均喊話希望能夠組織訓練營，保持球員的比賽感覺。

新冠肺炎自去年末於中國武漢爆發，疫情席捲全球，就連歐美也無一倖免。NBA在3月時出現首名球員患者──爵士球員高拔（Rudy Gobert），其後他的隊友米曹（Donovan Mitchell），甚至籃網大牌球星杜蘭特（Kevin Durant）亦相繼確診，聯盟即時叫停賽季至今。

高拔是NBA中首名確診球員，現已康復。（Getty Images）

新冠肺炎疫情席捲全球，連NBA球星杜蘭特亦不能倖免，他亦已康復。（Getty Images）

聯盟近月開始籌備重啟球季，直至近日正式通過董事會及球員工會，多方同意最後22隊復賽方案，並選址於奧蘭多迪士尼園區閉門復賽。

除了東、西岸現時常規賽前8名球隊外，連同與東岸第8位的魔術（30勝35負）或西岸第8的灰熊（32勝33負）勝利場數差距6至8場內的球隊，合共6支球隊符合資格，總計將有22支球隊參與餘下賽事。

聯盟已獲球員工會同意22隊復賽計劃，停擺的賽季將於美國時間7月31日重啟。（Getty Images）

將會復賽的22支隊伍（按圖放大）：

+ 18 + 17 + 16

由於賽季相對延長，今季預計最遲於10月12日結束。10月15日舉行新一季選秀，自由身球員簽約於10月18日開始，11月10日展開季前集訓期，12月1日才開打新賽季。

換句話說，不在復賽之列的8支隊伍，將面對長達8個月的休賽期。對於球員或是球隊都是一段漫長日子，尤其是零比賽日子下話題大減，曝光率下跌同樣影響球隊的商業利益。

8支無緣復賽隊伍（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

過去5年3奪NBA總冠軍的勇士，今季因為傷兵滿營加上杜蘭特離隊轉投籃網，球隊以15勝50負的戰績於聯盟中墊底，同樣不獲復賽。

對他們而言，這段比賽空窗期怎樣看都是弊多於利，主帥卡爾（Steve Kerr）亦表達他的憂慮，呼籲聯盟應該為其餘8支球隊舉辦迷你訓練營：「只要聯盟允許，我們會很有興趣參與某種形式的迷你訓練營，要不然8個月沒比賽真的太久了。」

卡爾擔心球員的休賽季太長，令他們比賽感覺生疏。（Getty Images）

另一支以年輕球員為主的鷹隊亦未獲復賽之列，教練皮雅斯（Lloyd Pierce）擔心球員的成長及發展：「我們的球員尚年輕，他們需要比賽來汲取經驗，我們亦很想打球，未能復賽會影響準備來季的動力。」

皮雅斯強調他明白實際情況，亦相信聯盟會聽到他們的聲音。據ESPN報道，目前傳出8支無法復賽的球隊已打算透過球隊聯合訓練，或自組區域聯盟進行轉播比賽，讓球員維持狀態，並且向聯盟提出提前展開季前訓練營的想法。

季前已揚言今季完結便會退役的卡達（Vince Carter），為鷹隊陣中的經驗老將，鷹隊不獲復賽亦意味他的職業生涯已正式結束。（Getty Images）