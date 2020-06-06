【健身無難度】籃球Footwork擺脫防守　學做場上的爆旋陀螺

進攻是籃球員普遍最熱衷的事，起手的當下，期待着拋物線後擦過籃網的聲音，這種成功的快感確是讓人上癮。 問題是，如何讓自己進攻能力更強？ 《Jumper》再次邀請到「Strive」的創辦人、現為甲一東方龍獅和協恩中學的體能教練William，教大家各種體能訓練，從身體不同肌肉到籃球應用，隨時隨地都可以變得更強。從過往的8集，學到了不少體能和基本功上運用，是時候在實戰用的步法下苦功。

最常見的進攻手段不外乎鏟籃和射波，只要將籃球拋入籃框就為之成功；但在接觸到籃框前，面前有5個對手對手中的球虎視眈眈，要入球先要保護好球再擺脫對手，再來才是你的命中率。

籃球進攻基本上都會提及「三脅勢」，就是為了讓自己在面首防守者的時候可以有更多選擇；而步法（Footwork）方面，也是可以配合其中。小時候學籃球第一件事就要習慣不能走步，因此而有了軸心腳的概念。軸心腳運用（Pivoting）除了是一種籃球玩法上限制，也是幫助自己「解圍」的技巧。軸心腳的Footwork運用和傳球技巧對於後衛打法，在球場上偏矮小的球員相當有用，面對「高佬」也不用怕失誤。

軸心腳的運用大多都是想在限制下擺脫對手的防守，最好的情況就是「愚弄」對手，將對手轉到自己身後。（楊宇翹攝）

前轉身（Front Pivot）

1. 從罰球線出發控球前進，在籃底下雙腳跳停，使兩腳均可做軸心腳 2. 雙手保護球，想像自己面前是高大的中鋒防守未順利上籃 3. 跳停後，選擇其中一腳作軸心腳，並向腳尖轉身 4. 想像防守者仍在面對阻擋傳球路線，習慣做一下傳球假動作 5. 假動作能有效引對手重心移動，以防被抄截 6. 非軸心腳可以向前跨步並傳球予隊友

將空間變大後，除了自己的進攻選擇更多，也是最好的機會傳球，重新發動攻勢。（楊宇翹攝）

後轉身（Reverse Pivot）

1. 做法與前轉身大致相同，惟轉身的方向不同，後轉也是從罰球線出發控球前進，在籃底下雙腳跳停 2. 雙手保護球，想像自己面前是高大的中鋒防守未順利上籃，或是被對手90度包夾 3. 跳停後，選擇其中一腳作軸心腳，並向腳跟轉身，拉開更多空位 4. 想像防守者仍在面對阻擋傳球路線，習慣做一下傳球假動作 5. 假動作能有效引對手重心移動，以防被抄截 6. 非軸心腳可以向前跨步並傳球予隊友，手腳同時護球

傳球也有技巧，習慣留意對手的防守位置和動作，假動作就是很好的協助。（楊宇翹攝）

拿殊式轉身傳球（Steve Nash series）

1. 從罰球線出發控球前進，在籃底下雙腳跳停同時180度轉身，使兩腳均可做軸心腳 2. 同時雙手護球約放於胸前 3. 非軸心腳帶動一個小跳步，約轉270度，同時形成跨步；軸心腳不離地，由腳尖轉方向 4. 想像對方在自己轉身後就會在身後，因此不用再一次跨步就可以傳球

場上的技巧不同於肌肉的訓練，不是指定的次數就可以練成，Will建議大家可以每邊5下並做3組，若想加強肌肉對動作的記憶也可以多做，或在對戰中使用。

3個動作有咩要注意？（按圖放大）：

+ 3 + 2

不妨趁機重溫拿殊場上英姿（按圖放大）：