【NBA】馬刺連續23年入季後賽難過登天　黯然褪色的王者

NBA將7月尾重開，目前以27勝36敗列西岸第12的馬刺，暫距離季後賽門欖仍差4位。如若要保住23年殺入季後賽，馬刺必須在餘下賽程全力出擊；無奈地今日證實大前鋒艾德烈治（LaMarcus Aldridge）4月底右肩開刀後，未能趕及復出。 惟普波域治（Gregg Popovich）的金漆招牌暫此畫上分號？這疑問非此刻才泛起。 究竟馬刺出了什麼錯？

(Getty Images)

自2014年馬刺取下NBA總冠軍後，球隊奪冠能力每況越下，至今連打進季後賽亦成危機。真路比利（Manu Ginobili）、鄧肯（Tim Duncan）及柏加（Tony Paker）「GDP」先後引退，教練普波域治（Gregg Popovich）隨歲月增長身體亦出現問題，馬刺青黃不接的問題於今季戰績上顯然易見。

馬刺暫錄27勝36敗，於西岸列第12，數字上仍有爭入季後賽的能力。（Getty Images）

馬刺暫錄27勝36敗，於西岸列第12，仍有爭入季後賽的能力。惟此同時球隊自1997年後第一個勝率不到5成的戰績，論西岸競爭力或是球會紀錄，這支馬刺表現遠於合格。如今大前鋒艾德烈治（LaMarcus Aldridge）證實未能趕及復出，23年殺入季後賽的盼望能寄託在迪洛桑（DeMar DeRozan）身上？

也許球迷亦不確定。將會復賽的22支隊伍（按圖放大）：

+ 18 + 17 + 16

迪洛桑在球隊的進攻影響力不遜於尼納特，惟防守力卻欠奉。（Getty Images）

2018年尼納特（Kawhi Leonard）與格連（Danny Green）交易到速龍，迪洛桑就是當時的籌碼。事實此舉亦算正確，畢竟迪洛桑為4次明星賽球員，是速龍9季場均也達19.6分的主力，而在尼納特離隊後的兩季，馬刺於進攻效率仍能保持聯盟中位，可見迪洛桑在球隊的進攻影響力不遜於尼納特。

不過，現今馬刺的致命傷是防守。

馬刺拼搶數據「Loose Balls Recoverd」，列聯盟下游。(Getty Images)

防守效率跌至第24位2017/18球季，在MVP尼納特缺陣73場常規賽下，馬刺仍能以第7殺入季後賽，靠的非其餘球員的得分準繩，成敗根基是在於聯盟排第3的防守能力。由當年的第3，到上季插至19；今季NBA停擺前，馬刺的防守效率更已降至第24位。

有趣的是，防守效率的倒退最大因素，是球隊防守拚勁的下滑。根據NBA官方，「Deflection」數據反映球員或隊伍對於持球人的壓迫，或對對手傳球路線的干擾能力，然而馬刺僅列23。再者在拚搶數據的「Loose Balls Recoverd」，馬刺同樣列聯盟下游。

8支無緣復賽隊伍（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

面對馬刺的防守問題，普波教練早已洞悉，亦未能找到解決方案。(Getty Images)

去年12月教練普波域治曾與記者展開以下有趣的對話。記者問到球隊戰績「一病不起」，普波反問「知道球隊最好的防守陣容是什樣嗎？」記者無從稽考，普波接着說：「我也不知道。」可見面對馬刺的防守問題，普波教練早已洞悉，只是面對環境相扣的因素，他亦未能找到解決方案。

大前鋒艾德烈治（LaMarcus Aldridge）4月底右肩開刀後，未能趕及復出。(Getty Images)

主力80後多 體力現暗湧

馬刺一班主力中，只有韋德（Derrick White）及梅利（Dejounte Murray）是防守較好兼90後的球員。在普波的「2-3」區域聯防下，究竟有幾多馬刺球員們的體能足夠應付快速跑動和補防的體系？基爾（Rudy Gay）33歲、艾德烈治34歲、迪洛桑即將31，要把這支體系拉回季後賽行列，不是一件容易的事。

年紀大，缺乏天賦，新人成長緩慢，造就現今這的不堪局面。也許一切要到2021年，隊中大合約球星基爾、艾德烈治及迪洛桑完約，馬刺才有薪金空間重整江山。