【NBA】雷阿倫體脂保持4%　全因始終如一的強迫症

新冠肺炎肆虐，在沒有籃球的日子裡人難免會變得慵懶，一不小心就會圓潤起來，更何況是已淡出賽場的球員。 但很多人都說，自律的人很可怕，那夠不夠雷阿倫（Ray Allen）退役一段時間仍保持4%體脂可怕？

雷阿倫從球員時期到退役，一直以來都不煙不酒，飲食節制，只為了自己有更好的表現。（Getty Images）

十年前，雷阿倫雖然已經是34歲的老將，但身材和體脂仍能保持在3%；十年後的今天，數字僅升了1%，維在持在即便是現役NBA球員都未必能達到的4%。在剛過去的NBA全明星周末，雷阿倫也在名人賽中貢獻出24分、9籃板和5助攻全能表現，全因他在退役的日子也有在認真過活，一點也不敢怠慢。

除了保持高強度的訓練，更多的空閒時間都會用來打高爾夫球。（Getty Images）

幾乎沒有球星能逃過身材「走樣」的變化，嚴以律己的如米高佐敦（Michael Jordan）或高比拜仁（Kobe Bryant）等。雖然歲月是一把殺豬刀，但這把「刀」雷阿倫的自律和強迫症前，看來並不奏效。

2019年的全明星周末，雷阿倫出戰名人賽，表現依然勇猛。（Getty Images）

出生於軍人家庭的雷阿倫，一直都有完美主義性格和強迫症：必須在特定時間內做指定的事，每件事都要按部就班的做，因此就算也經不需要再參與高強度的職業籃球比賽，雷阿倫還是保持和球員時期相若的訓練強度。作為三分球命中數最多的球員，也被封為「史上最偉大的射手」，每天1000球三分，不能也不能少；每次比賽開始前4小時到達場館，必須要射入2球零度、2球45度、1球「葫蘆頂」以及100球罰球，18年來始終不變。

雷阿倫的強迫症有多嚴重？：（按圖放大）

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名人堂上的一番說話提醒了不少年青人，成功只有一條路就是努力的走好。（Getty Images)

「你不是在那一天贏得冠軍，你是在每天的練習中成為冠軍。」2018年獲選人名人堂的西阿倫這樣說過，「我不相信天賦，我能站在這裏的唯一理由，就是我一生都很努力。」他曾經形容自己活得像一個囚犯一樣，但卻從不懷疑自己做的事，反而深信成功的關鍵不是天賦，而是願意為成功這件事付出何等程度的代價，從雷阿倫的身材就可以看出來。

Keep Fit？向Ray Allen偷師！（按圖放大）

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