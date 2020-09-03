【NBA】夏登最後4.8秒關鍵封阻　火箭險勝雷霆晉級　CP3賽後痛哭

NBA季後賽雷霆對火箭Game 7，35歲基斯保羅（Chris Paul）做出「三雙」使出渾身解數帶領隊友跟火箭鬥到最後一秒，關鍵時刻夏登（James Harden）一記封阻，不單阻止對手反超前，還成功阻擋雷霆的晉級之路。

火箭得分重心夏登火力失靈之下，今仗雙方比數一路咬緊，半場火箭61：59兩分領前。進入第四節，比數85：80火箭優勢稍為拉開至5分。

第四節再次成為基斯保羅的表演時間，3分鐘多一點時間內，射入兩記三分球、一球兩分，個人獨得8分另加一次助攻，帶領雷霆在最後8分22秒以94：91反超前火箭。之後兩隊互有領先，好戲在後頭，比賽最後4.8秒，成為全場關鍵。

火箭主將夏登進攻火力失靈，他完場前4.8秒一次封阻成為全場關鍵。（Getty Images）

【火箭VS雷霆Game 7圖輯】（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

夏登完全前4.8秒封阻改變戰局

當時雷霆102：103落後一分，最後一擊交到今場手感炙熱的鐸克（Luguentz Dort）手中，已經射入6記三分球的他，距離27呎再次起手，夏登飛盡伸手一攔成功封阻，被評述封為決定今場勝負的一刻。

至此比賽仍遠未完結，鐸克搶回籃板後無計可施，企圖將籃球大力擲向夏登雙腳再出界保持控球權，不料夏登立即大字型跳起完全避過令這球變成失誤。火箭高榮頓（Robert Covington）兩罰中一，第二球射失後雷霆搶得籃板並立即叫暫停。

倒數鐘一度只剩下0.5秒，基斯保羅向球證強烈投訴夏登犯規在先，球證最初並未理會，保羅和一眾雷霆職球員繼續施壓，最終翻看重播畫面後判夏登犯規，雷霆得一個罰球，並將時間撥回至1.2秒。

夏登完全前4.8秒封阻：

The Beard with the STOP! @JHarden13 steps up on the defensive end with a clutch block. 🖐 #OneMission



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22歲小將基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）處理雷霆最後一擊，失敗收場。（Getty Images）

雷霆教練令人難解的決定

主射的加連拿利（Danilo Gallinari）射失，雷霆真正的最後一擊，竟不是交由充滿智慧的基斯保羅或是其他經驗較豐富的球員開球，而是由22歲小將基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）處理，成雷霆教練當奴雲（Billy Donovan）一大敗筆，埋下輸波伏線。怯生生的基捷斯阿歷山大在邊線拿着球不知如何是好，雙眼似乎一直在求助，猶豫不決之際，火箭球員撲至，PJ德加（P.J. Tucker） 偷走籃球，雷霆終究無力回天，比賽完結。

火箭104：102擊敗雷霆「搶七」成功，晉身西岸準決賽，硬撼頭號種子洛杉磯湖人。賽後夏登直言今仗他的進攻「猶如垃圾（a piece of shit）」，幸好防守交到功課助球隊過關。作為球隊得分主力，他今場15射只得4中，三分球9射1中，實在不合格，全靠罰球9射8中，才得到17分。他多年來一直被譏笑以「眼神防守」，不過今場交出三次封阻、兩次偷球，包括比賽最後4.8秒的關鍵一Block，總算為他的名譽平反。

基斯保羅賽後記者會上全程「頭耷耷」，令人難過心酸。（Twitter）

基斯保羅三雙創紀錄

較為可惜的是，整個系列賽表現突出的35歲老將基斯保羅未能領軍出線，失望得全毛巾包頭離場，賽後記者會上CP3全程「頭耷耷」，揚言一直堅信球隊能夠晉級，期間不時伸手抹眼淚，畫面令人難過心酸。

他今仗以19分、12助攻、11籃板，創下NBA季後賽Game 7的最年長「三雙」球員紀錄，隊友鐸克攻入全場最高30分。

CP3賽後令心酸的訪問：

An emotional CP3 :/ pic.twitter.com/In4MrTocU1 — NBA Central (@TheNBACentral) September 3, 2020

NBA季後賽最新形勢：

NBA季後賽最新形勢（01美術製圖）

NBA老將逐個捉：