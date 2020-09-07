【NBA】字母哥拗柴勇戰傷出　公鹿將士用命力克熱火扳回一城

NBA季後賽東岸4強，總場數0：3落後的公鹿，一旦稍有差池便出局收場。陷出局邊緣的公鹿，領軍人物「字母哥」艾迪杜高普在第二節「拗柴」退下火線，其他隊友將士用命，與熱火戰至加時，米度頓挺身而出，以118：115擊敗熱火，在今個系列賽扳回一城。

「東岸一哥」公鹿在東岸4強鬥熱火，上仗最後一節領先12分下，卻被熱火收復失地反敗為勝，今個系列賽落後至0：3，出線形勢極其渺茫。NBA季後賽史上曾出現139次3場落後，沒有一支球隊在這情況下反勝，形勢上對熱火非常有利。

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NBA季後賽賽程：

今仗不容有失的公鹿，首節已落後熱火9分，主將艾迪杜高普在第二節一次強行闖入籃底上籃時，不慎踩中伊古達拉觸傷足踝，「字母哥」倒地後狀甚痛楚地按住右腳，軍醫隨即查看他傷勢，艾迪杜高普及後忍痛主射兩罰全中後離場，「字母哥」返回更衣室時一直掩臉，神情沮喪，其後公鹿指他今仗將不會重返賽場。

艾迪杜高普第二節鏟籃時拗柴，被迫退下火線。（路透社）

Giannis Antetokounmpo re-injured his ankle and after shooting two free throws, left the court. pic.twitter.com/CUNpWnrVKH — ESPN (@espn) September 6, 2020

「字母哥」上陣11分鐘，10射8中並攻入19分，艾迪杜高普傷出後，公鹿眾將將士用命，米度頓（Khris Middleton）與一眾隊友分擔得分重任。公鹿戰至最後一節僅兩分落後，熱火一度拉開8分距離，公鹿打出一段12：0的攻勢，最終打成107：107平手，需要進入加時分勝負。

米度頓加時挺身而出，個人獨取9分，當中包括最後6.9秒，面對希路（Tyler Herro）起手攻入關鍵三分球，擴大至4分距離，最終米度頓攻入兩個奠勝罰球，結果以118：115擊敗熱火，公鹿力戰下扳回一城。

即使艾迪杜高普傷出，他仍在更衣室等候一眾隊友，當球隊贏波後，他特意與隊友擊掌慶祝，激勵隊友。

米度頓挺身而出，轟入36分領公鹿扳回一城。（路透社）