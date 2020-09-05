【NBA】熱火銳不可擋7連勝晉級在望　火箭三子合轟83分挫湖人

由「字母哥」艾迪杜高普領軍的公鹿，在今季NBA季後賽形勢相當惡劣，挾12分優勢進入最後一節，惜同樣被熱火扭轉局勢，結果該支「東岸一哥」以15分落敗，總場數落至0：3，出線機會渺茫。 西岸4強方面，夏登及勒邦占士兩大球星對壘，在夏登轟入36分下，火箭在Game 1旗開得勝。

「東岸一哥」公鹿在東岸4強首兩戰失利，今仗當然不容有失，「字母哥」艾迪杜高普帶領下，上半場以7分領先熱火，公鹿在第三節進一步擴大優勢，領先12分進入最後一節。

熱火在第四節傾力反撲，相反公鹿在最後一節啞火，熱火僅花6分鐘便收復失地並反超前，公鹿最後4分41秒更尷尬地只拿下1分，結果熱火順利逆轉，以115：100擊敗公鹿再下一城，今季季後賽拿下7連勝，躋身東岸決賽僅一步之遙。

被低估了的光芒 連續6場季後賽「20+」 他叫祖傑治

艾迪杜高普最後一節隱形，公鹿瀕臨出局邊緣。（Getty Images）

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兩軍領軍人物占美畢拿及艾迪杜高普，在關鍵時刻表現大相逕庭，「字母哥」打了3節好波，最後一節僅得4分；熱火的占美畢拿卻在第四節大爆發，個人獨取17分，比公鹿全隊所得的13分還要高，順利領軍反勝。

公鹿瀕臨出局邊緣，季後賽史上出現139次0：3落後的情況，惟落後一方全數未竟全功，未有球隊可以絕地反擊連勝4場晉級。即使劣勢仍然沒有動搖「字母哥」的信心，他依然深信公鹿可締造歷史，「我對隊友十分有信心，我相信我們就是能夠連勝4場反勝的球隊，我們必須相信自己。」

占美畢拿最後一節挺身而出，助熱火反勝公鹿，距離東岸決賽僅一步之遙。（美聯社）

NBA季後賽賽程：

占士夏登矚目對決 夏登轟36分領軍先下一城

火箭力戰7場險勝雷霆躋身西岸4強，與「大帝」占士領軍的湖人交手。夏登與占士碰頭的矚目大戰，湖人休息接近一周再戰，表現卻不如火箭，韋斯保克﹑夏登及艾歷哥頓3人合力轟入83分，而夏登拿下全場最高的36分，即使安東尼戴維斯交出「雙雙」的25分及14個籃板亦無補於事，加上勒邦占士在第四節9分鐘內未有斬獲，結果火箭以112：97擊敗湖人，西岸4強首戰旗開得勝。

火箭三子合轟83分：

兩大球星夏登與占士在西岸4強碰頭。（Getty Images）