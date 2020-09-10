【NBA】史上最累人對決　速龍雙加時3分險勝　東岸決賽席搶七決勝

激烈、比分你來我往、雙加時，大概已能表達今日NBA季後賽東岸4強的戰況。 速龍面對塞爾特人的Game 6，經過兩次的加時後，速龍終以125：122險勝，逼使東岸決賽席位需「搶七」決勝。 據統計顯示，今日兩隊共有8名球員出場時間超過了50分鐘，打破NBA季後賽歷史紀錄，成為「史上最累人的對決」。

速龍、塞爾特人今日一賽已互不相讓，塞爾特人史馬特（Marcus Smart）手感火熱，首節速速命中3個三分，但阿奴諾比（OG Anunoby）為速龍追分，首節戰罷速龍落後4分。

速龍面對塞爾特人的Game 6，經過兩次的加時後，塞爾特人3分憾負。（Getty Images）

雙方上半場命中率都低於4成，但綠軍謝蘭布朗（Jaylen Brown）卻獨取21分，助球隊52：48的領先半場。

易邊後，速龍打出氣勢，雲菲特（Fred VanVleet）在三分線博得犯規兼三罰全中及隨後再中兩記三分，此9分為速龍打好根基。加上馬克加素（Marc Gasol）及泰斯（Daniel Theis）籃下連續得分，三節結束速龍以81：77反超。

8球員出場時間超過了50分鐘：

+ 2 + 2 + 2

馬克加素（Marc Gasol）第三節籃下連續得分，助結束速龍以81：77反超。（Getty Images）

尾節之爭有如三分大戰，洛利（Kyle Lowry）、史馬特、謝蘭布朗及泰譚（Jayson Tatum）先後命中。

完場前3分鐘，領先4分的速龍進攻連番失手，更遭對手快攻得手，雙方打成平手。最後一擊，甘巴獲加（Kemba Walker）未能命中，比賽需加時。

雙方互不相讓，並需兩度加時才能分勝負。（Getty Images）

OT展開拉鋸不斷，比分互有超前，剩下18.9秒落後的塞爾特人憑謝蘭布朗博得犯規，並且兩罰命中，速龍洛文鮑維（Norman Powell）最後三分失手，兩隊難分勝負並再次加時。

惟速龍2OT一開始連環失誤，讓塞爾特人搶回4分優勢。老大哥洛利隨即以高難度上籃命中，及洛文鮑維連取8分，為速龍取回領先優勢。剩下5秒，綠軍縱使以犯規戰術凍結時間，奈何最後反撲無效，速龍終以125：122險勝，場數3：3平手。

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今天的比賽兩隊共有8名球員出場時間超過了50分鐘，今日一戰多麼疲累。（Getty Images）

速龍全隊6人得分超過雙位數，並轟入19個三分球。最後關頭回魂的洛文鮑維拿下23分，當中15分取自加時。不過說到勝利功臣，當然是攻入33分、8籃板、6助攻及2抄截的洛利。

賽後他直言今日背水一戰，球隊並沒有放鬆：「我們的工作是用盡能力去比賽，要取勝我們需比之前更努力，球隊找準方法取下勝利。」

NBA老將逐個捉：

+ 8 + 8 + 8

洛利造出33分、8籃板、6助攻及2抄截。（Getty Images）

值得一提，今天的比賽兩隊共有8名球員出場時間超過了50分鐘，此打破了NBA季後賽歷史紀錄，可想今日一戰多麼疲累。事實兩隊在加時的最後關頭拳拳到肉，在「史上最累人的對決」中落敗，塞爾特人史馬特賽後更與速龍洛文鮑維發生口角。最後兩隊球員教練團全都聚上來，場面混亂。