【NBA】公鹿不敵熱火爆冷出局　熱火自2014年後再闖東岸決賽

NBA季後賽東岸準決賽公鹿對熱火，賽前公鹿以場數1：3落後，今場未能繼續上演逆轉奇跡。球隊在「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）缺陣下欠缺一大攻力，加上熱火在季後賽勢如破竹的氣勢，苦戰下無奈以94：103憾負，以場數1：4爆冷出局。 「字母哥」去留是傳媒關注話顯之一，他今天澄清：「這不會發生，這是不可能的。」

公鹿在季後賽次輪遇上由占美畢拿（Jimmy Butler）領軍的熱火，一直處於劣勢未能「開齋」，一度連輸3場令熱火「叫糊」在望。

上場公鹿在「字母哥」傷出後，眾志成城於米杜頓（Khris Middleton）帶領下，與熱火戰至加時並拿下關鍵一勝，阻止熱火晉級東岸決賽。

在「字母哥」因傷缺陣下，米杜頓（中）成為公鹿重要戰力。（Getty Images）

可惜奇蹟未有再次在今場上演，公鹿雖然在首節趁熱火未站穩陣腳，由米杜頓和迪雲辛素（Donte DiVincenzo）合轟17分帶動下，以28：19的9分優勢領先。

不過熱火在次節回勇，單節6記三分球取回外線手感，哈勞（Tyler Herro）、奧利尼克（Kelly Olynyk）連番得分下，一舉將比數逆轉至52：46領先完上半場。

占美畢拿領軍的熱火無人能擋，眾將發揮平均，點點開花。（Getty Images）

公鹿在下半場嘗試力追比數不果，進攻狀態低迷亦未能把握外線機會，反觀熱火一直保持領先至末節。

公鹿在尾段曾經將比數縮窄至87：91，不過占美畢拿把握6個罰球機會，加上祖傑治（Goran Dragic）中距離起手建功，毫無懸念地以103：94淘汰東岸「一哥」公鹿，同時達成自2014年後再次晉級東岸決賽。

祖傑治（右）力阻佐治希爾（George Hill）進攻，攻守兩端同樣有貢獻。（Getty Images）

占艾畢拿把握6個罰球機會，拉開比數奠勝。（Getty Images）

字母哥決意留隊挑戰高牆

球隊無緣逆轉戰況出局，今場在旁觀賽的「字母哥」亦顯得非常失望，惟有傷在身的他原來極欲上陣：「我很想落場，我真的感到很失落，可是球團將我的健康看得比勝負重要。如果由我決定的話，即使只能用一條腿也會上場，我不在乎。」

淘汰出局意味公鹿今個賽季已經結束，「字母哥」亦將於2021年夏天成為自由球員，他有權於今個休賽期與球團達成提前續約協議。故此，其去留一直受外界猜測，惟他今天首度回應離隊謠言：「這不會發生，這是不可能的。有些人面對高牆時牆會試圖繞路，但我選擇衝破它。我們球隊以及每個人只需變得更強大，下個賽季會回歸繼續拚鬥。」

「字母哥」今場只能在場邊為隊友打氣。（Getty Images）

近來不乏「字母哥」離隊的猜測，他亦首度回應沒可能，他與球隊會變得更強，於下季回勇。（Getty Images）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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