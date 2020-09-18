【NBA】大比數領先下被熱火翻盤　塞爾特人更衣室內訌現暗湧

東岸決賽今天戰至Game 2，本來已有一勝在手的熱火初段由羅賓遜（Duncan Robinson）火力全開，不過塞爾特人開局憑凌厲攻勢以及平均得分點，以高達66.7%的命中率，上半場以60：48壓制熱火。可惜大好形勢卻被熱火於第三節完全翻盤，塞爾特人末節力追不果，連敗兩場令史馬特（Marcus Smart）賽後情緒失控，在更衣室大吼大叫，已動搖的軍心似乎為Game 3帶來暗湧。

塞爾特人一開局憑史馬特於三分線的炙熱手感以及泰譚（Jayson Tatum）突破切入，率先搶佔大好形勢。反觀熱火進攻未算流暢，於第二節一度以43：60的17分之差落後，直到上半場結束仍然以47：60的雙位數分差處於劣勢。

史馬特一開局外投手風不俗，與泰譚內外線發功。（Getty Images）

甘巴獲加（中）今場攻入全隊最高23分，可惜仍然未能拿下一勝。（Getty Images）

不過半場休息後的熱火仿如再生一樣，憑艾迪巴約（Bam Adebayo）於第三節個人豪取15分，祖傑治（Goran Dragic）及羅賓遜合力貢獻13分，加上占美畢拿（Jimmy Butler）主力組織及籃板工作，熱火乘勢大反擊打出37：17的攻勢，於第三節以84：77逆轉形勢。塞爾特人在末節雖然憑泰譚、謝蘭布朗（Jaylen Brown）挺身而出再次反超前，可惜熱火後勁十足，占美畢拿把握罰球機會，加上塞爾特人慌亂失去三分球追平機會，勝利便拱手於人，熱火以106：101再挫塞爾特人連取2連勝。

熱火在下半場艾迪巴約掀起一波大反擊，單節豪取15分的他，助球隊一舉反超前。（Getty Images）

今場Game 2戰況激烈，雙方球員未有放過任何機會。（Getty Images）

在上半場大好形勢下被熱火翻盤，加上尾段失去追平機會，塞爾特人於賽後明顯士氣低落。根據《波士頓環球報》記者Gary Washburn報道，綠軍更衣室一度傳出大吵大鬧以及擲東西聲音：「史馬特在更衣室吼叫，其他人也大聲爭執，內裏顯然傳出丟擲東西聲響。我曾逗留過很多更衣室外面，這真是我聽過最吵鬧一次。」據悉史馬特情緒失控，甚至大喊：「你們全部都在胡說八道！」以宣洩輸球後的內心不滿。即使史馬特離開更衣室，房間內爭吵聲亦未停歇。

占美畢拿（右）最後把握罰球機會，熱火順利取勝，暫以場數2：0領先。（Getty Images）

塞爾特人更衣室入氣氛緊張：

賽後被問到有關更衣室內的情況，就連總教練畢史堤芬斯（Brad Stevens）亦直言球員們經歷一場難捱的敗仗，大家都很情緒化。對於隊友之間的爭吵，謝蘭布朗受訪表示彼此會化悲憤為力量：「這就是為什麼我們都愛史馬特，他打球總充滿激情及滿腔怒火，我們需要這個。大家庭總有些起伏，但我們擁抱彼此真實的樣子，大家將帶著同樣的怒火去打Game 3。」至於泰譚則否認更衣室內傳聞，「我不知道誰說這些消息，我們很沮喪，但這是團隊比賽，落後兩場也不應該高興吧！」

綠軍總教練畢史堤芬斯受訪亦承認球員剛經歷一場難捱的敗仗，比較情緒化。（Getty Images）

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雖然塞爾特人現時落後2場，不過也非進入絕路。畢竟金塊能夠兩度落1：3再反勝晉級，只要懷抱不服輸的決心，一切也非說得準。

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