【NBA】金塊再演大逆轉　中鋒祖傑打出身價　快艇領先3：1變搶七

NBA季後賽西岸4強，領先場數3：1快艇遭金塊上演逆轉show，今日在關鍵Game 6更曾持着19分優勢下，倒輸98：111，雙方場所3：3平手，將需「搶七」決勝。 反觀金塊「雙星」合貢獻55分、19籃板及12助攻，中鋒祖傑（Nikola Jokic）22投13中。 金塊韌度驚人，早前揚言西岸決賽是湖人對上快艇的魔術手莊遜，也不禁在Twitter「耍冧」，指自己的臉被金塊狠狠地打了。

逼使對手打「搶七」難，更難的是在落後場數1：3下大逆轉追平；惟金塊連續兩輪也做到。季後賽首輪1：3落後爵士，金塊終「搶七」成功，4強面對快艇同樣陷入絕境，金塊在今日Game 6大幅落後下，再次展現韌性。

中鋒祖傑今日攻下34分、14籃板、7助攻，其中下半場獨轟19分。（Getty Images）

事實快艇今日開局順利，首節一路維持領先到第2節末段，上半場結束更以63：47大幅領先。還以為快艇易邊後把差距拉開至19分是奠勝基石，但此卻是「金塊逆轉show」的開始。風雲變色，金塊瘋狂追分，而快艇受着比華利（Patrick Beverley）六犯離場的影響，防守變得被動。金塊射手左右開弓逼使對手防線壓出，而此亦「放生」中鋒祖傑，球隊進攻跑動及空間運用變得靈活，金塊第三節打出30：16的氣勢，追至落後1分。

NBA著名「搶七戰」：

+ 2 + 2 + 2

梅利（Jamal Murray）亦貢獻21分、5籃板及5助攻。（Getty Images）

第四節金塊可謂主宰了賽事，三分命中亦是雙方的決勝分野，金塊尾節7射6中，反之快艇10次起手僅3中。最終金塊111：98取勝，場所追平3：3，西岸4強將需「搶七」決勝。金塊能上演如此驚人的「反cup」，關鍵莫過於中鋒祖傑，他今日攻下34分、14籃板、7助攻，其中下半場獨轟19分，連計4強6場賽事這名中鋒場均命中率達到52.6%，三分球命中率更高達41%，可說是「逆轉show」最強禁區戰力。

同場加映，《2K20》Top 30球員逐個睇：

+ 24 + 24 + 24

由領先3：1變成3：3，快艇究竟出了什麼錯？（Getty Images）

「我想全部壓力該在快艇身上吧」，祖傑賽後說得淡然亦能理解，皆因生涯4次打入季後賽的他均要面對「搶七」戰役，華人區球迷更索性把他名字該做「JoG7」（與國語讀音「祖傑」相約）。今場亦貢獻21分、5籃板及5助攻的梅利（Jamal Murray），賽後亦對祖傑讚不絕口：「他是世界上最強的球員，能獲得勝利是全隊的功勞，但祖傑帶着我們飛翔。」值得一提，金塊再次逼出決勝第7戰，連計自去年季後賽和首輪面對爵士，已經連續4個季後賽戰役，要「搶七」分勝負，是NBA歷史上首次。

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