【NBA】籃網四方交易促成夏登加盟　新三巨頭成拿殊考牌任務

杜蘭特與K艾榮在籃網合作，已是相當轟動的轉會消息。踏入2021年僅兩星期，該支位處布魯克林的球隊再有驚人舉動。NBA記者透露籃網促成四方交易，最終換來夏登由火箭加盟籃網，與杜蘭特及K艾榮組成超強「三巨頭」。

「成隊波都唔夠好，所有方面都唔夠好！」侯斯頓火箭一連兩仗不敵湖人後，隊中主將夏登（James Harden）在記者會道出心底話，如同與公開「分手宣言」。

夏登早在休季期間已有離心，不少傳聞指夏登在開季前已與火箭方面「攤牌」，希望離開球隊。夏登要走，必定需要找來一些新血支撐球隊，火箭希望從夏登的交易中得到未來首輪的選秀權。

夏登去意已決，更在賽後記者會直言火箭未夠好。（資料圖片／Getty Images）

經過火箭一段時間的努力，看來終於有成果。《ESPN》著名記者Adrian Wojnarowski透露夏登將轉投籃網，而這宗交易同時關乎火箭﹑溜馬及騎士合共4支球隊。火箭送走「大鬍子」，如願以償，在未來5年合共取得4個首輪選秀權，以及4個與籃網互換首輪選秀權的機會，絕對是為未來重建踏出重要的一步。此外，火箭亦可得到奧拉迪普﹑艾森（Dante Exum）及古魯斯（Rodions Kurucs）3名球員。

同樣是交易一部分，溜馬將得到拿科特（Caris LeVert）及次輪選秀權，而騎士則獲得查列特阿倫（Jarrett Allen）及派斯（Taurean Prince）來投。

四方交易後各隊的結果： 火箭：奧拉迪普﹑艾森﹑古魯斯，3個籃網首輪選秀權（2022﹑24及26年）﹑1個公鹿未受保護首輪選秀權（2022年）﹑4個籃網首輪選秀互換權（2021﹑23﹑25及27年） 籃網：夏登 溜馬：拿科特及次輪選秀權 騎士：查列特阿倫及派斯

四方交易的「大龍鳳」完成後，夏登亦如願離開火箭，加盟有杜蘭特及K艾榮坐鎮的布魯克林籃網，組成另一個超強的「三巨頭」。杜蘭特當年曾與「三少」夏登在雷霆合作，及後分道揚鑣，豈料9年後二人再有機會在布魯克林聯手。說起夏登與這兩名雷霆舊隊友，可算是十分有緣，事關「大鬍子」早年曾與「二少」韋斯保克在火箭合作，如今再在另一隊夥拍「大少」。

夏登與杜蘭特相隔9年後，有望在籃網再度合作。（資料圖片／Getty Images）

一旦交易完成後，杜蘭特﹑K艾榮及夏登的「三巨頭」陣容必然令人期待。三人能否立即同場，卻是未知之數，皆因K艾榮盛傳因美國當地的政治亂局，而無心戀戰更無故消失，會否今季回歸無人知曉。

籃網教練拿殊（Steve Nash）在今仗鬥紐約人前夕直言，任何陣容也不會對球隊有任何影響，目標依然一致，就是爭取勝利。夏登效力火箭多年獲隊友「圍住轉」，如今環境不同，會否「水土不服」及遇上球權等問題？雖然「三巨頭」聽起來十分吸引，但可能是「好睇唔好食」，能否做到「1+1+1>3」的效果，還看拿殊的功力。

籃網已有K艾榮及杜蘭特坐鎮，如今再加上夏登，這個組合令人期待。（資料圖片／Getty Images）

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）

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聯盟「加辣」後的部分防疫措施（按圖放大）：