【NBA】夏登避戰　昔日雷霆三子無緣對壘　韋斯保克領巫師挫籃網

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-01 13:53

NBA常規賽今日（1日）的重頭戲，巫師主場對籃網，昔日「雷霆三子」無望同場較量，夏登受傷避戰，剩下「大少」杜蘭特鬥「二少」韋斯保克，「韋少」個人分數上險勝。巫師最後關頭末段3.8秒連轟兩個三分球，最終以3分反勝籃網。

昔日效力雷霆的杜蘭特及「大鬍子」夏登，如今在籃網再度聯手，今仗作客華盛頓，與另一名舊隊友韋斯保克場上交手，可惜三人未能同場較量，事關夏登大腿受傷避戰，今仗變相成為杜蘭特大戰韋斯保克。

夏登因傷缺陣，今仗只能在後備席充當座上客。（Getty Images）

沒有夏登，籃網仍然有杜蘭特及K艾榮，今仗大部分時間領先主場的巫師，主隊靠韋斯保克及「得分王」比爾（Bradley Beal）負起得分重任，比分一直緊咬。巫師落後7分進入最後一節，大鐘剩下41秒時，巫師終於追成141：141平手，賽事掀起高潮。

韋斯保克今仗鬥杜蘭特，上演昔日「雷霆孖寶」對決。（Getty Images）

籃網由K艾榮再度拉開差距，最後12.3秒領先5分，勝利在望，巫師的比爾引球過半場後急停跳射，三分得手，差距收窄至兩分。籃網的祖夏里士（Joe Harris）不知為何十分心急，未有觀察狀況下開波，馬菲斯（Garrison Mathews）一手成功偷波後，再交給韋斯保克，「韋少」今場的三分球甚為準繩，關鍵時刻同樣無手軟，巫師3.8秒內連入6分，一口氣由落後變領先，最終巫師保得住勝局，以149：146力克籃網，取得今季第4場勝仗。

說回昔日雷霆「雙少」對決，二人今仗多次正面交鋒，「二少」韋斯保克贏波又贏數據，「韋少」今仗貢獻41分，是全場得分最高的球員，同時錄得10個籃板及8個助攻的「準大三元」數據；「大少」杜蘭特「輸個馬鼻」，依然取得37分。巫師的另一得分點比爾，今仗同樣拿下37分，今季第10場單場攻入30分或以上。

韋斯保克今仗領軍贏波﹑贏數據又贏點數。（Getty Images）

兩軍四大主將今場數據：

韋斯保克今仗連點數都贏，二人當然相當熟路，韋斯保克的侵略性打法，殺入籃底杜蘭特亦「無佢符」。韋斯保克除了攻入關鍵三分，「韋少」在防守上亦有重要貢獻，杜蘭特準備最後一擊時，從「大少」手上篤走皮球。

Westbrook pokes the ball away from Durant with 2.9 left pic.twitter.com/gN6MUEyl9A — THE NBA Hustle 🏀 (@TheNBAHustle) February 1, 2021

K.艾榮過去的善舉（按圖放大）：

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）