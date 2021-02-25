NBA｜爵士25分血洗湖人　三分少又輸籃板　紫金兵團敗如山倒

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-25 17:17

湖人去季簽入安東尼戴維斯（Anthony Davis），最終過五關斬六仗取下NBA總冠軍。然而新一季開鑼，縱使初段打出亮麗的連勝，奈何隨着AD的受傷球隊戰績急速下滑。 今天面對西岸「一哥」爵士，湖人更如兵敗如山倒，終以89：114大比數落敗。

安東尼戴維斯的受傷確實為湖人帶來重創，賽前5場僅錄1勝。今日面對在最近24場賽中取下22勝恐怖數據的爵士，不少湖人球迷早以打定輸數。

湖人近6仗輸5場，勒邦占士亦露出無奈表情。（Getty Images）

的確，爵士今天徹頭徹尾把湖人「撕開」，光是上半場他們就轟進14個三分球。至完場一刻，這支西岸「一哥」共錄22記三分，反之湖人整場比賽三分33起手僅得8命中，完全比下去。

易邊後已無抵抗之力的湖人，在第三節後亦收起勒邦占士（LeBron James），以一些板凳球員消磨「垃圾時間」。

爵士今天徹頭徹尾把湖人「撕開」，至完場一刻，這支西岸「一哥」共錄22記三分。（美聯社）

沒有安東尼戴維斯的湖人如何是好？（美聯社）

爵士之所以厲害並非一兩名球星打得亮麗，球隊全能既穩定表現才是26勝6敗、聯盟第一戰績的重點。

爵士今日共6人得分上雙，米曹（Donovan Mitchell）16投僅4中但交出13分、10籃板及8助攻的全能表現，高拔（Rudy Gobert）18分9籃板，卡拉臣（Jordan Clarkson）18分4籃板2助攻，干尼（Mike Conley）、波班保丹奴域（Bogdan Bogdanović）及費華斯（Derrick Favors）亦分別貢獻14、15和12分。

賽事球員表現：

+ 2 + 2 + 2

連計今日勝仗，爵士21場比賽都以10分以上取勝，當中對手包括湖人、快艇、76人、公鹿、熱火及塞爾特人等強隊，今季表現令人眼前一亮。

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